驚悚畫面曝光！BMW重機先擦撞機車 再追撞鳴笛救護車倒地

記者楊忠翰／台北報導

北市江男騎乘BMW大型重機，先追撞前方機車，再撞上民間救護車。（圖／翻攝畫面）

台北市1名45歲江姓男子，10日上午騎乘BMW F900R大型重機，行經羅斯福路五段及基隆路四段口時，疑因未注意前方路況，先追撞禮讓救護車的機車，再撞上民間救護車右側車身；警方獲報後趕抵現場，所幸2名機車騎士僅受到輕傷，因此拒絕送醫，至於車禍過程及肇事責任尚待釐清。

大安分局表示，今天上午10時54分，江男騎乘BMW大型重機，沿著羅斯福路五段南往北方向行駛，當他準備通過原本的公館圓環時，疑因一時分心，未留意前方路況，右手肘誤擊禮讓救護車的林姓男騎士（41歲），自己的大型重機跟著失控，直接撞上丁姓司機（38歲）駕駛的民間救護車。

當時救護車開著警示燈及蜂鳴器，準備前往臨沂街載運患者，沒想到在路口遭到追撞，導致右側車身毀損；江男自述右肩疼痛，林男則是左手擦傷，2人均表示無須送醫。

警方到場後開始測繪現場圖，並對江男、林男及丁男進行酒測，數值皆為0毫克，駕籍也正常，警方依照A2車禍流程處理後續，至於詳細過程及肇事責任，仍待警方進一步調查釐清。

