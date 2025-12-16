驚悚畫面曝！公車禮讓行人 卻輾死補習班清潔婦

公車駕駛禮讓行人，不慎撞上騎單車的補習班清潔婦。（圖／東森新聞）





台北市忠孝西路和重慶南路口，發生一起死亡車禍．一輛公車駕駛禮讓行人，不慎撞上騎單車的＂補習班清潔婦＂，婦人當場失去生命跡象，送醫宣告不治。公車司機被依過失致死罪嫌，移送地檢署偵辦。

一台公車停放斑馬線上，所有行人只能繞過公車，冒險過馬路，卻沒想到正當一名婦人，騎著自行車準備通過時，公車卻突然起步，婦人閃避不及，當場就被輾過，只見遭到輾壓的自行車，整台被強大撞擊力道，壓得扭曲變形，瞬間變成一團廢鐵，事發就在12/16晚間六點多，北市忠孝西路，與重慶南路口，當時公車司機，疑似沒注意路況，直接撞上了74歲單車婦人。

交通分隊副分隊長陳榮信：「此次事故造成，腳踏車騎士送醫急救，到院前死亡。」

根據了解婦人平時，在補習班擔任清潔工，下班途中卻遇上死劫，家屬悲痛萬分，事後警方也針對趙姓司機實施酒測，確定沒有酒駕情形，全案目前依過失致死罪嫌偵辦。

