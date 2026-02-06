驚悚畫面曝！北市女開車左轉撞對向 2騎士慘變「空中飛人」重摔墜地

北市黃姓女子駕車左轉未禮讓，撞上剎車不及的兩名騎士。翻攝畫面

台北市大安區敦化南路、和平東路口昨（5日）下午發生驚悚車禍，黃姓女子駕車欲左轉時，疑因未禮讓對向直行車，導致兩名機車騎士閃避不及迎面撞上。撞擊力道猛烈，22歲王姓、39歲余姓騎士當場連人帶車「向前翻滾飛出」，其中余女傷重骨折。警方初步調查，事故起因除了轉彎車未禮讓，兩名騎士疑似也有車速過快的情形。

左轉車未禮讓撞成一團 騎士「肉身噴飛」重創

大安分局調查，5日下午2時27分許，48歲的黃姓女子駕駛自小客車（A車），沿敦化南路南往北行駛，準備左轉和平東路3段。然而，黃女疑似未暫停禮讓對向直行車先行，導致右前車側與北往南直行的兩輛機車發生猛烈碰撞。

這起事故波及了22歲王姓男騎士與39歲余姓女騎士。由於撞擊發生的力道強大，兩名騎士在撞擊瞬間失去平衡，整個人向前翻滾彈飛，重摔在柏油路上，現場機車零件碎裂一地。

兩名騎士在空中翻滾兩圈倒地，

3車輕重傷送醫 女騎士腳趾骨折脫臼

警方獲報後立即趕往現場處置並指揮交通。受傷的兩名騎士身體均有多處擦挫傷，其中49歲的余女傷勢較重，經醫師診斷右腳趾出現骨折及脫臼情形，兩人隨即被送往國泰醫院救治。

經警方檢測，三名駕駛均無酒味酒容，駕籍資料正常，已依道路交通事故處理。初步分析原因，除了黃女左轉未禮讓直行車外，兩名騎士疑似也有車速過快、煞車不及的狀況，詳細肇責仍有待進一步調查釐清。



