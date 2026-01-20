驚悚畫面曝！台南路面詭異塌陷…地基掏空「吞半身人」：竟與2024年重疊

記者簡榮良、林昱孜／台南報導

地質相當脆弱，前年才塌陷過！今（20）日下午14時許，台南市的西門路和五妃街口傳出路面驚傳塌陷意外，深度達成年人身高，疑似水公司在地下的水管破裂，造成地基被掏空產生塌陷意外，所幸沒造成人員傷亡。目前工務局已經緊急回填，需要進一步釐清塌陷原因。

台南市的西門路和五妃街口傳出路面驚傳塌陷意外，深度達成年人身高，相當驚悚。（圖／翻攝畫面）

工務局表示，五妃街靠近西門路口路段，20日下午14時40分左右，路面突然下陷，出現一個長2米多、寬近1米、深近2米的大空洞，下方的自來水管線等裸露，甚至還在漏水。工務局獲報後，緊急協調廠商到場灌漿回填，穩定路基，避免坑洞擴大，影響到一旁住宅的安全。

工務局強調，後續將調查釐清坑洞發生的原因，找到原因後盡速解決，以避免再發生路面下陷發生坑洞的情況。

中西區五妃街與西門路口前年就曾塌陷過一次，不過這回初步判定與一旁建商無關。（圖／翻攝畫面）

只是塌陷地點與上次重疊，會不會太巧？2024年3月6日，中西區五妃街與西門路口一處建案工地旁發生路基掏空，形成大天坑，導致一輛小貨車掉落，隨後救援的吊車也因地基不穩而翻覆，市府勒令工地停工並依法開罰9萬元。這回再破大洞，初步認定跟旁邊的工地無關，但也再次說明地質脆弱不安全。

