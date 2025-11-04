驚悚畫面曝！國1連環事故 女下車看遭撞「面部扭曲」慘死

29歲女駕駛肇事後下車查看，遭客運撞上死亡。（圖／翻攝畫面）





昨（3）日晚間7時5分許，國道1號五楊高架發生一起死亡車禍，29歲的吳姓小客車女駕駛，疑似因未保持安全距離，追撞前方3部車輛，原本沒有人受傷，但肇事駕駛下車查看時，遭到後方行駛而來的客運撞上，當場被捲進車底，送醫仍傷重不治。

事發在昨日晚間7時5分許，29歲的吳姓女子駕駛小客車，行經國道1號五楊高架道南向45.3公里桃園路段時，疑似因未保持安全距離撞擊前方3部車輛，造成總計4部車事故，本事故未有人受傷。

不過吳女下車查看時，卻遭到由57歲鄭姓男子駕駛的客運追撞，當場被捲進客運車底，全身多處擦挫傷、面部嚴重扭曲，經警消人員救出後送往林口長庚醫院急救，最終仍不幸身亡；另有3人受傷送醫。詳細的事故原因、責任歸屬有待警方警方進一步釐清。

國道1號發生死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

警方提醒，國道上發生不嚴重的交通事故，車損輕微、尚能行駛且無人傷亡，可盡速拍照蒐證後移置到安全處所，如果深夜車速快，現場屬於比較危險的環境，駕駛人可以選擇先移動到路肩，或直接到國道各分隊報案，員警仍會製作交通事故筆錄、蒐證各車損照片資料成案，避免二次事故。