驚悚畫面曝！板橋公車轉彎「猛撞長照車」 雙車玻璃爆碎、交通一度癱瘓

記者林盈君／新北報導

9日下午，新北市板橋區忠孝路、四川路一段，一台公車轉彎時，不慎擦撞停在路邊的長照車，而公車車身卡到長照車後車門，玻璃當場碎裂一地，讓目擊這一幕的路過民眾都嚇壞，所幸現場無人受傷。警方獲報後趕抵，確認雙方駕駛均無酒駕，而長照車疑似違停路邊，導致公車轉彎時，因內輪差不慎擦撞，但詳細事故原因還要再釐清。

新北市板橋區忠孝路、四川路一段，公車轉彎擦撞長照車。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天下午3時許，公車正要右轉四川路時，擦撞停在路邊的長照車，當時長照車準備載客，後車門被公車撞歪，造成兩台車的玻璃都碎裂，由於事故地點於路口處，釀車流一度擁塞。警方獲報到場，公車上約有10多名乘客，所幸無人受傷，雙方駕駛無酒駕情事，肇事責任待警方調查。

新北市板橋區忠孝路、四川路一段，公車轉彎擦撞長照車，玻璃碎裂掉滿地。（圖／翻攝畫面）

