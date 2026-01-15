驚悚畫面曝！泰國連日起重機倒塌奪34命 承包商都這家「跟審計大樓也有關」

曼谷近郊龍仔厝省公路高架橋工程發生起重機倒塌慘劇。（翻攝自https://www.thairath.co.th/）

泰國連日接連發生嚴重的公安意外，引發各界高度關注。今（15日）上午9時許，位於曼谷近郊龍仔厝省的「拉瑪二世高速公路」（Rama II Expressway）興建工地發生起重機倒塌慘劇，導致2名行經該路段的民眾不幸喪命。

綜合泰媒報導，根據行車紀錄器畫面顯示，巨型起重機倒塌瞬間揚起漫天塵土，碎裂的瓦礫隨即噴濺四散，後方車輛紛紛驚恐煞車、倒車，場面相當駭人。

巨型起重機倒塌瞬間揚起漫天塵土，碎裂的瓦礫隨即噴濺四散。（翻攝自https://www.khaosod.co.th/）

這起意外最令外界震驚的是，承包廠商「義大利泰工程公司」（Italian-Thai Development, ITD）竟在短短2天內連續捲入2起重大致命事故。就在昨天，該公司承建由中國出資的「曼谷－呵叻高鐵」路段時，也發生起重機墜落意外，當時甚至導致下方一列載有近200名乘客的火車出軌，造成多達32人死亡。

今天的事故發生在M82專用公路高架橋工程的第7標案路段。根據調查，這起悲劇波及了2輛行經下方的物流貨車，其中1輛小貨車遭倒塌的鋼梁與巨大的混凝土塊正面重壓，導致駕駛當場受困罹難，另一輛貨車則被重達數噸的結構體完全壓毀。

當地省長指出，該路段規定只能在深夜封閉施工，意外發生時雖已停止作業並開放通車，但可能是前一晚的施工隱患導致設備在上午突然崩塌。目前當局已調度大型起重機前往現場，試圖清理殘骸並救出罹難者遺體。

泰國副總理兼交通部長皮帕對此強烈譴責，直言無法接受同一家建設公司在短時間內反覆出包，並下令針對該公司的安全規範與施工程序進行徹底徹查。

義大利泰工程公司作為泰國規模最大的營造巨頭，與中國中鐵（CREC）合作關係密切，但近年來的工安紀錄卻劣跡斑斑。除了這2天的重大傷亡外，該公司去年承建的曼谷審計大樓，也在緬甸強震餘震波及時，成為全市唯一倒塌的建築，當時奪走了95條人命。隨著連環事故發生，再度重創社會對大型公共工程的信心，泰國政府已明確表示，若查明涉及嚴重人為疏失，將不排除對承包商採取法律手段。

