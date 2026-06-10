驚悚畫面曝！皇家客運「陽金公路側翻」2人送醫

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北市金山區陽金公路今（10）日上午發生一起客運翻覆事故。（圖／東森新聞）





北市金山區陽金公路今（10）日上午發生一起客運翻覆事故。1輛皇家客運行駛台北、陽明山、金山路線的小巴士，行經台2甲線陽金公路4.5公里處時，疑似因天雨路滑發生側翻。新北市消防局獲報後立即派員到場救援，所幸車上2人均已自行脫困，意識清醒，後續送醫治療。

新北市消防局第六大隊金山分隊表示，今天上午11時14分接獲通報，指稱金山區台2甲線4.5公里處發生小巴士翻覆事故，立即出動消防車及救護車共3車8人前往搶救。

陽金公路客運翻覆

消防人員抵達現場後確認，事故車輛為皇家客運往返台北、陽明山與金山路線的小巴士。當時車內共有2人，包括1名50多歲男性駕駛及1名50多歲女性乘客。所幸2人在消防人員到場前已自行爬出車外脫困，意識均清醒，隨後由救護人員送往醫院治療。

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北市金山區陽金公路今（10）日上午發生一起客運翻覆事故。（圖／東森新聞）

警方指出，翻覆車輛占據陽金公路雙向2線道中的1線車道，警方已在現場進行交通疏導，採單線雙向通行方式維持車流。

天雨路滑惹禍？

至於事故發生原因，警方表示，目前不排除與天雨路滑有關，但是否涉及機械故障或其他因素，仍須進一步調閱行車紀錄器及相關資料釐清。警方也提醒用路人，近日天候不穩，行經山區道路應減速慢行，隨時注意路況，以確保行車安全。

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