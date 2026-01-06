驚悚畫面曝！88歲嬤機車「大鬼切」遭公車捲入 受困車底拍打呼救

記者陳佳鈴／南投報導

88歲的李姓老婦人，在騎乘機車駛離加油站時，疑似未注意後方路況，竟逕自採取「大角度鬼切」橫越馬路。（圖／翻攝畫面）

南投草屯中正路加油站前，昨（5）日發生一起令人心驚膽顫的嚴重交通事故。一名高齡88歲的李姓老婦人，在騎乘機車駛離加油站時，疑似未注意後方路況，竟逕自採取「大角度鬼切」橫越馬路，導致後方直行的全航客運閃避不及。老婦人連人帶車被捲入公車車頭下方，並在眾人驚叫聲中被向前推行數公尺，現場狀況極度危急。

根據監視器畫面顯示，事發於當日上午10時許。老婦人從加油站出口駛出後，完全無視車道往來車輛，直接斜向切入對向車道。當時由27年次李姓老婦人騎乘的機車，正位於公車視線死角與煞車極限內，全航客運司機雖緊急鳴笛並猛踩煞車，但仍無法及時停住。公車車頭直接撞上老婦人，隨後將其捲入左前方車底，拖行約5公尺後才完全停止。

老婦人連人帶車被捲入公車車頭下方，並在眾人驚叫聲中被向前推行數公尺，現場狀況極度危急。（圖／翻攝畫面）

老婦人半身被壓在厚重的車頭下，現場能聽見她因恐懼與劇痛發出的微弱呼救，並不斷用手拍打客運車頭，試圖引起司機與路人注意。一旁路過的民眾被這幕「活人卡車底」的景象驚呆，多名路人隨即衝上前查看傷勢，並急忙撥打報案電話。

南投縣消防局獲報後迅速出動破壞器材，將受困車底的老婦人救出。經初步檢視，老婦人意識尚稱清楚，但雙腿因強烈撞擊與拖行造成嚴重開放性骨折，隨即被送往醫院急救。警方表示，初步分析事故原因為機車變換車道不當，且高齡駕駛者的反應力與路況判斷亦可能是肇事因素，至於詳細責任歸屬仍有待進一步鑑定釐清。

