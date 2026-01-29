驚悚畫面流出！網傳毒蟲騎士持武器狂飆「恐怖劫機」 曼谷機場氣炸揭真相

1名男子騎乘機車擅自闖入停放多架飛機的跑道區域，手持疑似武器的不明物體。（翻攝自เรื่องเล่าเช้านี้ 臉書）

泰國蘇凡納布國際機場捲入一場網路假消息風波。針對社群媒體上瘋傳一段指稱「毒癮男子企圖劫機」的驚悚影片，機場官方週二（27日）發布聲明嚴正駁斥，澄清該畫面實為2022年發生的舊案，並非近期事件。機場方強調，當時局勢已迅速獲得控制，並未影響飛航安全，同時警告散布誤導性資訊的粉絲專頁已觸法，若不撤下影片將採取嚴厲法律行動。

整起事件起因於一個名為「Khaosod Channel 8」的臉書粉專，26日上傳了一段並未標註日期的影片。貼文聳動寫道：「蘇凡納布驚魂！瘋狂男子闖入停機坪，吸毒致幻企圖劫機，恐面臨刑責」。該貼文迅速引起公眾關注，獲得超過19,000個互動、近1,000則留言以及超過1,400次分享。

影片內容顯示，1名男子騎乘機車擅自闖入停放多架飛機的跑道區域，手持疑似武器的不明物體，遭機場保全人員及皮卡車在跑道上驚險追逐；該名男子隨後試圖衝撞並進入航廈，但因大門上鎖而失敗，最終遭到制伏。由於畫面驚險且未註明時間，該貼文迅速引發超過1萬9千名網友關注與恐慌，不僅有近千則留言質疑機場維安出現大漏洞，更有人批評安管人員反應過慢，嚴重打擊機場形象。

面對輿論延燒，蘇凡納布機場隨即在該貼文留言區澄清，並正式發表聲明指出，這是一起發生在2022年的陳年舊案。機場方表示，4年前事發當時，維安人員已依據標準作業程序迅速處置，該名闖入者隨即被捕並移送法辦，過程中無論是旅客、工作人員或機場營運均未受到影響或傷害。事後機場也已全面檢討並升級維安措施，目前完全符合國際安全標準。

進一步調查發現，發布該影片的粉絲專頁雖掛名「Channel 8」，但實則與泰國官方正規的新聞台毫無關聯，且該專頁習慣轉發各大電視台的舊新聞片段來博取流量。蘇凡納布機場強烈譴責該專頁「拿舊聞當新聞」的行為，認為此舉已造成公眾不必要的恐慌與誤解，嚴重損害機場聲譽。

機場官方援引泰國《2017年電腦犯罪法》第14條指出，散布虛假或誤導性資訊導致公眾恐慌者，最高可處5年有期徒刑或10萬泰銖罰款，或兩者併罰。儘管機場已要求對方刪除影片，但截至1月28日為止，該影片仍未下架。蘇凡納布機場重申，若該專頁持續無視警告，將依法對管理者提告，並呼籲社會大眾在接收網路資訊時應提高警覺，切勿轉發未經查證的訊息，以免觸法並造成社會動盪。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

