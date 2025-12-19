驚悚目擊中山砍人！他送醫前曝傷者叮嚀「跟爸媽說我愛他們」全場淚崩

社會中心／游舒婷報導

今（19）日北車、中山發生恐怖攻擊事件，一名27歲的張男帶著煙霧彈、長刀，到現場丟擲煙霧彈後，再拿刀隨機砍殺路人，目前已經釀成4死、5傷。而張男行兇的時間屬於週五最多路人逛街的時段，有不少人目睹現場，有目擊者回憶，當時情況宛如「逃命現場」，甚至親眼看見被害者倒地、意識逐漸模糊，甚至對她說出「記得跟我爸媽說我很愛他們。」文章曝光讓網友們看了相當不捨。

中山站隨機砍人，現場目睹路人眾多，路人看到傷者相當衝擊。（圖／翻攝畫面）

有民眾表示，原本下班後前往中山逛街，走到三、四樓的店舖時，突然有兩名女子衝進店內向店員大喊「有人拿刀！」他順勢探頭查看，卻看到走道上人群往另一側狂奔，一名黑衣男子手持利刃沿途攻擊路人。

廣告 廣告

目擊者指出，該名男子當時距離自己不遠，他親眼看到行凶者砍中一名路人，「他還停下來回頭看我們」，讓在場的人一度以為下一秒就可能遭到攻擊。

遭砍傷的民眾隨後倒地，數名路人立刻上前協助，有人脫下外套協助止血，並持續撥打110 與119求援，同時不斷與傷者說話、鼓勵他保持意識。該名網友描述，傷者在救護車抵達前一度意識薄弱，甚至對著在場人士說出：「記得跟我爸媽說我很愛他們。」網友馬上回他「你不會死！撐下去！」

急救人員抵達後，現場留下大片血跡，多名民眾的衣物與雙手也沾上鮮血，該名網友事後搭乘捷運離開時才發覺整個人陷入震驚，手緊握雨傘、最後忍不住落淚，直呼「真希望當下可以阻止那個人就好了。」

該篇文章下面，網友紛紛留言「看了心都碎了」、「看了眼淚一直掉，好難過」、「直接爆哭⋯希望他平安無事」、「我看到你那句我也哭了，記得跟我爸媽說我很愛他」。

更多三立新聞網報導

恐怖攻擊北車、中山站釀「4死5傷」宛如末日 嫌犯墜樓送醫畫面曝

北車煙霧彈攻擊細節曝！嫌犯自己戴防毒面具 2人急送醫

拿命救大家…百貨保全護客遭砍 目擊者淚喊：這就是廢死要的人權？

27歲逃兵恐怖攻擊！丟煙霧彈砍人 國防部回應了

