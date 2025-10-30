驚悚真相曝光！基隆中山隧道「長髮女鬼」抓到了 2女1男到案說明

記者林盈君／基隆報導

本月26日晚間，基隆一名賴姓騎士，騎乘機車行經中山隧道時，赫然驚見「長髮女鬼」，嚇得他當場腿軟，事後還去廟裡拜拜，畫面被PO上臉書社團《靈異公社》，引發網友熱議。警方介入調查後，透過監視器發現，發現竟是3位民眾到場拍攝「萬聖節」素材，還將車輛違停在隧道內，已通知3人到案說明，並依法舉發。

基隆中山隧道驚見「長髮女鬼」，真相曝光原來是拍攝萬聖節素材。（圖／翻攝靈異公社）

據了解，當天晚間，騎士賴男行經中山隧道，驚見隧道內竟有「長髮女鬼」，嚇得他不知所措，而畫面也在網路上瘋傳，引發網友關注。基隆警方介入調查後，調閱監視器畫面，發現當時有1男1女下車拍照，車上還有駕駛1人，警方將依據車號，通知3人到案說明。

基隆中山隧道驚見「長髮女鬼」，真相曝光原來是拍攝萬聖節素材。（圖／翻攝靈異公社）

經查，3人為了拍攝「萬聖節」素材，於26日晚間到中山隧道內拍攝，3人分別是26歲李姓男子、23歲岩姓女子，以及駕駛江姓男子，3人將車子違停在隧道內，拍完照隨即離開，而女子因長髮黑衣造型，讓賴姓騎士誤以為見到女鬼，原來是誤會一場。29日晚間，3人到案說明後，警方指出，因其違停在隧道內，已違反《道路交通管理處罰條例》，將依法舉證。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

