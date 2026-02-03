驚悚瞬撞影片曝光！休旅車撞分隔島波及遊覽車 引擎當場噴飛

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者呂彥／花蓮報導

蘇花改中仁隧道出口處日前發生一起車禍，吳姓男子（27歲）開車行經該處時，疑因一時恍神，車輛先撞上分隔島，又再撞擊對向一輛遊覽車，所幸未釀成嚴重傷亡，驚悚車禍過程全被監視器拍下。

1月31日下午4時許，台9線148.8公里，蘇花改中仁隧道北上車道出口、中和地磅站前發生一起嚴重車禍。據了解，吳姓男子駕駛一輛白色休旅車剛出隧道，疑因一時恍神，車輛往對向車道偏移，未減速直接撞上中央分隔島，車輛彈飛再撞上對向遊覽車，休旅車嚴重受損，連引擎也當場噴飛。

吳姓男子疑因一時恍神，車輛先撞上分隔島，又再撞擊對向一輛遊覽車。（圖／翻攝畫面）

警方表示，吳姓男子輕微擦傷，遊覽車駕駛及乘客30人則未受傷，初步了解，吳姓男子車上有三人，當時要北返回台北上班，遊覽車則是要前往飯店入住用餐，詳細肇事原因待調查釐清。

