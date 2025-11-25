驚悚瞬撞影片曝光！台9線婦人被撞飛命危 駕駛肇逃「留1物」被揪出

記者呂彥／花蓮報導

張姓老婦人穿越台9線時遭一輛自小客車撞飛。（圖／翻攝畫面）

台9線花蓮玉里路段前天（23日）發生車禍肇逃事件，一名92歲張姓老婦人外出穿越台9線時，遭一輛自小客車撞飛，張女頭部重創、骨盆多處骨折送醫，警方在現場發現一枚掉落的拖車鉤蓋，當天即循線在富里鄉找到涉案的林姓駕駛（65歲、無照），全案已依肇事逃逸罪法辦。

警方指出，23日晚間6時許，張姓婦人從住家步行外出，穿越台9線時，遭林姓男子駕駛的自小客車直接撞上，張女被撞飛倒地不起，林男完全沒下車查看即逃離現場，張女的家人發現她全身是血倒臥路邊，自行開車將她送往玉里榮民醫院急救，因傷勢嚴重轉院至花蓮慈濟，傷者目前仍昏迷中。

張姓婦人穿越台9線時遭一輛自小客車撞飛，駕駛肇事逃逸。（圖／翻攝畫面）

警方表示，員警在車禍現場發現一枚掉落的「拖車鉤蓋」，經沿線調閱監視器、比對車體特徵，案發4小時內在富里鄉萬寧村查獲涉案自小客車及林姓肇事駕駛。林男坦承肇逃，自稱因撞到人感到害怕才逃離現場。全案已依刑法肇事逃逸罪移送偵辦。

