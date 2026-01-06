驚悚瞬撞影片曝！聯結車國3基隆隧道內肇事 害小貨車失控撞壁翻滾3圈

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

社會中心／基隆報導

一輛貨櫃半聯結車在基隆隧道內肇事追撞小貨車。（圖／翻攝畫面）

國1南向1.7公里基隆隧道內今天（6日）發生一起車禍，一輛貨櫃半聯結車在切換車道時，追撞右側一輛小貨車，導致小貨車失控撞上隧道壁，再連續翻滾3圈才停住，驚悚畫面全被後方車輛行車紀錄器拍下。

據民眾行車紀錄器，當時貨櫃半聯結車原本行駛在內側車道，小貨車則是行駛在外側車道，快到隧道出口時，貨櫃半聯結車打方向燈向右切換車道，疑因視線死角，未看見右方的小貨車，因此發生碰撞，小貨車被撞失控衝撞左側隧道壁，連續翻滾三圈才停住，畫面相當驚悚。

廣告 廣告

一輛貨櫃半聯結車在切換車道時，追撞右側一輛小貨車，導致小貨車失控撞上隧道壁，再連續翻滾3圈才停住。（圖／翻攝畫面）

一輛貨櫃半聯結車在切換車道時，追撞右側一輛小貨車，導致小貨車失控撞上隧道壁，再連續翻滾3圈才停住。（圖／翻攝畫面）

一輛貨櫃半聯結車在切換車道時，追撞右側一輛小貨車，導致小貨車失控撞上隧道壁，再連續翻滾3圈才停住。（圖／翻攝畫面）

警方指出，6日上午8時47分獲報，國道3號南向1.7公里（基隆隧道）發生事故，經查，廖姓男子（54歲）駕駛貨櫃半聯結車於隧道內變換車道時，撞及楊男（64歲）所駕駛的小貨車左側車身，楊男因四肢擦挫傷送基隆長庚醫院救治，事故現場已於9時17分排除，詳細肇事原因仍待釐清。

更多三立新聞網報導

國道火燒車！聯結車「引擎有異音」陷火海 貨物全燒毀損失慘重

五成早夭！野柳海洋世界又違法繁殖 母子3海豚困小池如囚犯

每天表演3場！為野柳海洋世界賺大錢 海獅海豹住處不如豬圈

山道猴出事了！財茂彎「貼地滑行」連撞3車畫面曝 越級被抓挨罰

