驚悚瞬撞畫面曝光！空軍士兵鬼切、闖紅燈 遭對向聯結車猛撞噴飛

記者呂彥／花蓮報導

詹男騎車闖紅燈被曳引車撞飛。（圖／翻攝畫面）

花蓮市南濱路與北濱外環道南端出口昨天（8日）發生一起車禍，空軍詹姓士兵（33歲）騎車經過該處時，突然左轉闖越紅燈，當場被對向綠燈直行的聯結車正面撞上，詹男人車噴飛撞上分隔島，驚悚事故瞬間全被監視器拍下。

警方調查，8日下午3時許獲報，北濱外環道南端出口發生交通事故，經查，詹姓男子騎乘機車沿南濱路由南往北直行，謝姓男子（60歲）駕駛聯結車由北濱外環道往南行駛，雙方在路口發生碰撞，造成詹姓騎士手腳多處擦傷，所幸傷勢輕微，救護人員現場包紮後未送醫，雙方酒測值皆為0。

據監視器畫面顯示，詹姓騎士原本行駛在外側車道，行經路口時，突然往左切入內側車道，且闖紅燈直行，當場被對向車道綠燈直行的聯結車撞上，詹男人車噴飛，翻滾多圈撞擊分隔島才停下，嚇壞一旁路過的行人。

詹姓男子騎車闖越紅燈，被對向綠燈直行的曳引車正面撞上。（圖／翻攝畫面）

事故發生後，曳引車卡在北濱地下道出口，該處僅有單線道，聯結車直接堵住地下道出入口，造成後方地下道內車流回堵。

據了解，詹姓騎士為現役的空軍士兵，當天為休假，因未依號誌行駛涉嫌闖紅燈肇事，但詹男還辯稱自己是從待轉區轉出，企圖卸責任，讓聯結車駕駛感到不滿，全案將由警方釐清肇事責任。

