驚悚瞬間曝光！三立採訪車撞進彰化銀行釀10傷 司機認「開到恍神」

三立採訪車撞進彰化銀行造成10人輕重傷。翻攝畫面

台北市中山區南京東路二段今（23日）下午發生一起令人觸目驚心的恐怖車禍。下午3點10分左右，一輛隸屬於三立電視台的採訪車，在行經一江街及南京東路二段路口時，因不明原因失控，整輛車直接無預警衝進彰化商業銀行吉林分行。撞擊瞬間畫面也在社群迅速擴散。

根據現場網友拍攝的影片，採訪車衝破銀行玻璃門後直接停在銀行大廳，巨大的衝擊力道導致銀行玻璃碎裂一地，現場一片狼藉。不僅銀行大廳櫃檯毀損，連提款機都被直接撞爛，現場民眾驚慌逃竄。由於事發時正值下午3點多，是銀行結束營業前的尖峰時段，大廳內有許多民眾正在辦理業務，導致避讓不及。

廣告

台北市消防局獲報後隨即出動13輛救援車輛及36名人員趕赴現場。初步統計，事故共造成10人受傷，其中傷勢最嚴重者包括一名40多歲女子（意識不清、額頭有約5公分撕裂傷）及一名40多歲男子（意識不清、手腕撕裂傷），兩人均被送往台大醫院搶救。其他傷者則分別受有輕重傷，被送往仁愛、臺安、馬偕及松山三總等醫院治療。

肇事的48歲林姓司機在接受警方初步調查時表示，自己開車時「突然恍神」，隨後整輛車就失控撞進銀行。警方對其進行酒測，數值為0毫克，已排除酒駕及毒駕嫌疑，詳細肇事責任仍待進一步調查釐清。

針對這起意外，三立電視台隨即發表聲明，表示將盡最大誠意負責，除發放慰問金外，也將派員前往醫院探視傷者，並在警方釐清事故原因後，負起後續相關責任。目前警方已在現場拉起警戒線，封鎖部分車道以利清理作業。



