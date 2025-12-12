驚悚瞬間曝！他帥氣翻球場欄杆 秒墜3樓慘死

馬來西亞吉隆坡於2日晚間發生一起意外事故。（圖／翻攝自微博@新京報）





馬來西亞吉隆坡於2日晚間發生一起意外事故。一名32歲的華裔男子在一處3樓匹克球場打球時，竟為了撿球而越入兩邊欄杆間的護欄網，原本以為網子可以支撐自己的重量，沒想到卻因此踩空，從3樓墜落慘死。消息一出後，讓這名男子的家人、朋友都深感悲痛。

根據《中國報》、《光明日報》報導，在事發當下，該名男子正和朋友在打匹克球，因球意外掉在兩邊欄杆間的護欄網上，他以為護欄網的另一邊是堅固地面，就帥氣的跳過欄杆，沒想到竟直直從3樓墜落，一名女球友目睹墜落瞬間，當場嚇壞，隔壁的球友也聞聲而來，頓時所有人球都不打了，往門口疾走而去，疑似要找救援。

涉事匹克球場的負責人於3日在IG限時動態發聲，對男子的離世深感遺憾，並向逝者表達哀悼。他表示，希望外界能以更溫和、理性的態度看待這起事件，並請求大眾尊重家屬心情，不要在網路上任意揣測或散布未經證實的訊息，避免造成二度傷害。

負責人進一步指出，球場方面會全力配合調查，也會在這段艱難時期支持家屬。他提醒所有前往運動的民眾，無論身處何種場地，都應提高警覺、遵守安全規範，不要因為撿球或為了方便而選擇翻越欄杆，否則一旦發生意外，後果是無法挽回的。

