驚悚瞬間曝！北市婦金山訪友 疑路況不熟墜漁港亡

現場人員上午將車輛吊起。（圖／翻攝畫面）





新北市金山磺港漁港傳出墜港事件！一名陳姓婦人今天（26日）凌晨從台北市駕駛雙Ｂ轎車到金山找朋友，未料，卻疑因路況不熟，加上夜間視線不佳，不慎開車墜入港區內，消防人員與海巡人員花費1個多小時，將陳婦撈起發現她已無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治，確切事發經過仍待釐清。

監視器錄下陳婦墜港瞬間。（圖／翻攝畫面）

據了解，年約60歲的陳姓婦人，今天（26日）凌晨3時許，從台北市出發到新北市金山地區要找朋友，未料，途經磺港漁港附近時，卻疑因天色昏暗、路況不熟悉，不慎墜落港內。

廣告 廣告

新北市消防局與海巡人員下水打撈，歷經1個多小時，尋獲陳婦時，發現她已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，確切事發經過仍待釐清。

消防人員趕赴救援。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

疑鑽車縫起爭議！超商大夜班街頭對決汽修工人 下場全進警局

淡水警破無照茶室賭場！剛拿普發1萬、出車禍斷手也來賭

新北變態運將性侵女乘客！竟鬼扯：對方願以此抵車資 還反告詐欺

