驚悚瞬間曝！台中賓士男撞噴機車又「重踩油門輾過拖行」雙載男女急送醫

記者林意筑／台中報導

賓士車右轉時撞上一旁的雙載機車。（圖／翻攝畫面）

台中市外埔區發生一起恐怖車禍！日前有輛白色賓士車沿水頭二路行駛，準備右轉進入月眉西路時，碰撞上一旁的雙載機車，導致機車騎士與乘客連人帶車倒地，不過賓士車肇事後卻未停下，反而又踩油門繼續前進，甚至輾過其中一人，畫面相當驚悚，所幸經治療後無生命危險。至於事故詳情有待警方進一步調查釐清。

機車騎士與乘客連人帶車倒地後，遭賓士車拖行輾過。（圖／翻攝畫面）

本月25日傍晚5時42分許，37歲蔡男駕駛一輛白色賓士車沿水頭二路行駛，準備右轉進入月眉西路時，與從左側行駛而來的雙載機車發生碰撞，導致20歲廖姓騎士與16歲沈姓少女摔車倒地，不過蔡男撞上雙載機車後卻未停下查看，反而繼續行駛，且賓士車的右側前輪、後輪更把人輾過。

蔡男撞上雙載機車卻繼續行駛，甚至把人輾過。（圖／翻攝畫面）

事故發生後警消人員獲報趕抵，發現廖男與少女四肢有多處擦挫傷，將2人送至大甲李綜合醫院治療後，暫時無大礙。警方也針對雙方駕駛進行酒測，均未發現有酒駕情形。對此賓士車駕駛蔡男向警方供稱，由於當時路段是上坡，因A柱死角關係沒有發現左側有機車騎士，加上撞擊後，一時情緒緊張，才會繼續踩動油門。詳細肇事原因移請交通警察大隊研判。

