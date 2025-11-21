驚悚瞬間曝！桃園20歲駕駛突衝來 女車輛取物慘遭撞噴飛

桃園市中壢區龍岡路一段昨（20日）發生車禍，20歲劉姓男駕駛直行時，不明原因撞上路邊小客車，波及路邊停放之汽車1輛及機車7輛，經測試劉男酒測值為0，詳細事故原因待調查釐清。

７輛機車倒一排。（圖／翻攝畫面）

中壢交通中隊於11月20日13時許獲報，在龍岡路一段有交通事故發生，立即派員到場。經了解，劉男駕駛自小客車直行時，與停放於路邊之自小客車發生交通事故，波及路邊停放之汽車1輛及機車7輛，劉男除自身受有手部及面部擦、挫傷，也造成正從被撞車輛取物之莊女全身多處擦、挫傷，經測試劉男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

廣告 廣告

劉男駕駛的車輛突然間撞上來，波及正在取物的莊女整個人被噴飛倒地。（圖／翻攝畫面）

中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行車務必隨時注意前方及路側狀況，保持安全距離與適當車速，切勿分心或疲勞駕駛；行經路旁有車輛停放或有人上下車、取物時，更應減速慢行並隨時注意周遭動態，以共同確保行車與用路安全。

車禍現場。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

獨/台泥蘇澳廠「焰舌狂竄」！總公司緊急回應了

高雄男子情緒失控持刀嚇壞鄰居！警方及時制止無人受傷

知名證券公司營業員竟是偷拍狼 5年10女同事受害