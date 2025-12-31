驚悚瞬間畫面曝！高雄21歲騎士遭貨車輾斃 父母悲泣：本來要跟同學跨年

記者陳佳鈴、林盈君／高雄報導

今（31日）傍晚6時許，高雄前鎮區中華五路、新光路口，43歲的李姓男子駕駛貨車，沿中華五路北往南方向行駛，不慎碰撞同方向的21歲唐姓男機車騎士，唐男遭捲進車輪底輾壓，倒臥血泊、當場失去生命跡象，救護人員趕抵時，發現其已明顯死亡。而車禍瞬間畫面也曝光，唐男父母獲悉消息也趕抵，悲痛的掩面哭泣、情緒激動，表示曾聽兒子說今天要和同學一起跨年，未料卻發生憾事。

高雄21歲騎士遭貨車輾斃，驚悚瞬間畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

從曝光的畫面可以看到，當時貨車沿中華五路北往南方向行駛，唐男騎乘機車在同一方向，之後2車發生碰撞，唐男連人帶車倒地，遭貨車後輪輾過身亡。警方指出，肇事駕駛李男無酒駕，初步認定，疑因雙方未保持安全距離，但詳細肇責還需進一步釐清。駕駛李男於事發後，雙手摀面難掩懊悔難過，喃喃自語「我已經開很慢了」。

高雄21歲騎士遭貨車輾斃，驚悚瞬間畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

而唐男父母表示，他們住高雄，兒子就讀台南某大學，他於今天外出時，曾表示要跟同學一起跨年，未料卻遭遇車禍。由於事故發生於傍晚交通尖峰時段，當時路口車流量極大，肇事駕駛李男供稱，當時正值下班時間、車流眾多，所以行車速度並不快，行駛過程中完全沒察覺異樣，直到聽到不明聲響後，才緊急踩下煞車。目前警方正積極調閱監視器畫面，釐清事故經過。

悲傷跨年夜！高雄貨車撞死騎士，肇事駕駛難過掩面。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

