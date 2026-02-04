驚悚瞬間！台東拖板車失控翻覆撞進民宅 司機拋飛當場慘死

台東拖板車失控翻覆撞進民宅，司機拋飛當場身亡。讀者提供

台東市中興路六段今（4）日清晨6時許發生一起驚悚車禍，一輛由南往北行駛、滿載土石太空包的拖板車，在行經該路段時因不明原因突然失控，整輛車劇烈晃動後向右翻覆撞進路旁民宅，36歲的蘇姓駕駛在強大撞擊力下被拋出車外，當場身亡。

監視器畫面顯示，事故發生時，拖板車車身先是微傾失控，隨後底盤與柏油路面劇烈磨擦，沿途迸出刺眼火花，並留下數公尺長的黑色胎痕，車輛翻覆後衝進民宅，滿載的太空包土石撞斷圍牆，甚至堵住大門，導致屋主停在車庫內的休旅車受損變形。

「砰一聲巨響，還以為是強震！」張姓屋主驚魂未定表示，當時他正在廚房，突如其來的巨響讓他以為發生大地震，正想開門查看時，卻發現大門已被倒塌的車體與土石卡死。

消防人員獲報抵達現場後，在車頭前方發現倒臥路面的蘇姓駕駛，經評估其頭部重創、已無生命跡象，確認明顯死亡。所幸民宅內的一家人當時並未在門口活動，逃過一劫。目前警方正進一步釐清事故原因，調查是否涉及疲勞駕駛或機械故障。



