驚悚瞬間！員林客運猛撞左轉轎車 「旋轉180度」車門整片剝落險成廢鐵

記者陳佳鈴／彰化報導

一輛員林客運空車行經中山路三段與金馬東路口時，疑因閃避不及，猛烈撞上一輛正準備左轉的自小客車。(圖/翻攝畫面)

彰化市區昨（19）日下午發生一起怵目驚心的交通事故！一輛員林客運空車行經中山路三段與金馬東路口時，疑因閃避不及，猛烈撞上一輛正準備左轉的自小客車。巨大的撞擊力道導致轎車當場失控，「旋轉180度」後才停下，右側車門甚至像被「剝皮」般整片消失，景象相當駭人。所幸整起事故未造成人員傷亡，可謂不幸中的大幸。

警方調查，事故發生在19日下午，當時員林客運張姓駕駛沿中山路三段往台中方向直行，而自小客車柯姓駕駛則對向行駛，準備左轉進入金馬東路。雙方在路口交會時發生劇烈碰撞，現場發出巨大聲響，嚇壞不少路過民眾。

巨大的撞擊力道導致轎車當場失控，「旋轉180度」後才停下，右側車門甚至像被「剝皮」般整片消失，景象相當駭人。(圖/翻攝畫面)

從撞擊後的畫面可見力道之大，自小客車因遭攔腰撞擊，車身原地旋轉180度，右後車門及車體嚴重凹陷變形，外層鈑金幾乎「整片剝落」，內部金屬結構與機械零件清晰可見，車門已完全無法關閉，幾成廢鐵。而肇事的員林客運亦受損慘重，右前保險桿與外殼大面積脫落，前擋風玻璃左側更呈現蜘蛛網狀碎裂。

幸運的是，當時客運車上並無搭載乘客，雙方駕駛也未受傷。警方獲報後迅速趕抵現場進行交通疏導，並依規定測繪記錄。由於事發地點位於彰化市區重要幹道，且正值下班尖峰前夕，一度造成車流回堵，經迅速排除後已恢復通行，詳細肇事責任歸屬仍待進一步釐清。

肇事的員林客運亦受損慘重，右前保險桿與外殼大面積脫落，前擋風玻璃左側更呈現蜘蛛網狀碎裂。(圖/翻攝畫面)

