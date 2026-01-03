驚悚瞬間！忘拉手煞車 工人試圖擋下遭夾死

印度泰米爾納德邦近日發生一起驚悚的工安意外。（示意圖／Pexels）





印度泰米爾納德邦近日發生一起驚悚的工安意外。一輛停放在工地的大卡車疑似因未拉手煞車，突然向前滑行，一名工人見狀試圖阻止，竟衝上前企圖以雙臂「肉身擋車」，最終不敵巨大重量，慘遭兩輛大卡車夾擊，當場身亡。

根據曝光的監視器畫面顯示，當時這輛大貨車正緩緩滑向前方另一輛停放的卡車。該名工人發現異狀後，深怕兩車相撞造成損害，一邊大聲呼喚其他同事前來協助，一邊不顧危險衝至車頭，伸出雙臂試圖硬生生推停大貨車。

儘管另外兩名同事見狀緊急跑過他身旁，試圖尋求其他方式攔截車輛，但該名工人仍堅持在車頭前試圖減緩滑行速度。無奈大貨車動能過大，直接將他推撞向後方的車輛，導致他當場被夾在兩車之間慘死。這段驚悚畫面曝光後，也讓外界再次關注大型車輛可能帶來的致命危機。

除了這起工安意外，大卡車在路上的潛在風險同樣令人心驚。另一起引發關注的事故畫面中，一輛白色休旅車行經路口時，違規從外側車道直接大迴轉意圖切入對向車道，且未禮讓直行車輛。此時一輛大卡車疾駛而來，駕駛為了閃避這輛突然轉彎的休旅車，緊急轉向卻失控撞上中央分隔島。

大卡車撞擊後失去平衡翻覆，沉重的貨斗瞬間將休旅車壓扁，導致休旅車司機當場死亡。據印度《新德里電視台》報導，該輛休旅車隸屬於當地電力部門官員所有，當時司機剛載送官員上班，未料在獨自駕車返程途中發生這起憾事。

