驚悚瞬間！校門口黑車闖紅燈「險撞飛一群學童」畫面曝光

台北市北投國小校門昨日（1/5）中午發生一起驚險意外，一輛黑色休旅車行經中央北路一段時，竟無視號誌闖紅燈通過路口，只差一點點就撞上正在過馬路的學童，驚險畫面曝光後點燃大批網友怒火。轄區北投分局對此表示，已接獲民眾檢舉交通違規，並依違規事實完成舉發。

這起驚險事故發生於昨天中午，該休旅車行經北投國小前，不顧直行車方向號誌已轉為紅燈，未煞車就衝過路口。同一時間校門口一群年幼學童看見前方是綠燈，正準備跑過馬路，結果差點被闖紅燈的休旅車撞上。最後休旅車急速轉彎閃過學童後，完全未停下查看是否有學童受傷，就逕行駕車離開現場，讓在場民眾都看傻眼，後方民眾氣得將影片PO網並表示「已檢舉」，引發網友議論紛紛。

轄區北投分局對此表示，已接獲民眾檢舉，呼籲民眾駕駛行經設有行穿線之道路時應減速慢行、注意號誌變換並禮讓行人。該輛休旅車在道路上闖紅燈，違反《道路交通管理處罰條例》第53條規定，可處1,800元以上5,400元以下罰鍰。

另汽車未禮讓行人，違反《道路交通管理處罰條例》第44條第2項規定，可處1,200元以上6,000元以下罰鍰，且如交通違規致人受傷，觸犯刑法第284條過失傷害罪，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法。

