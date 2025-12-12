驚悚瞬間! 車開到一半"引擎蓋掀起" 玻璃碎裂噴濺

南部中心／洪明生 屏東報導

真的是驚悚一瞬間，屏東一名駕駛日前從汽車保養廠把車開回家，沒想到開到一半，引擎蓋卻突然掀了起來，打上擋風玻璃上，駕駛瞬間看不到前方路況，還因為撞擊力道太大，連玻璃都碎裂，四處噴濺，原來是保養廠幫他維修完車子，沒有把引擎蓋蓋好，才發生這麼誇張的事情。

驚悚瞬間！車開到一半「引擎蓋掀起」 瞬間擋住視線 玻璃碎裂噴濺

駕駛車開到一半，引擎蓋竟突然往上掀。（圖／駕駛提供）汽車開在筆直道路上，突然趴一聲，眼前一片黑，竟然是引擎蓋往上掀了起來，把視線全蓋住，駕駛當場嚇傻。當事駕駛林先生：「當下其實撞擊力真的蠻大的，玻璃全部都爆了，蓋子打上來如果我再撞車的話，可能玻璃就直接刺進我的臉了。」

就是這麼誇張，當下左右兩邊都有車輛，駕駛反應機警，趕快打雙黃燈靠邊停，還好沒有往前追撞，只是車子嚴重受損，但其實駕駛當天才剛在屏東市區保養完車子，把車開走10多分鐘，就在萬丹發生這起意外。

撞擊力道太大，玻璃都碎裂。（圖／駕駛提供）當事駕駛林先生：「開一開直接就掀起來了，後來才發現，保養廠蓋子沒有幫我蓋好，我也是有跟他說，幸好今天我沒有撞到人，或是我沒有受傷。」

最後請吊車來，又把車再次拖回保養廠，還好老闆負起責任，幫忙維修好，只是發生這樣事情，其他業者說，確實很少見。其他保養廠業者：「如果說萬一真的沒有蓋好的話，它應該還會有第二段鎖，大部分都是前面的機件六角鎖壞掉，有蓋緊但是在開的時候車子震動，就跳起來。」

其他保養廠說，可能是引擎蓋的第二段鎖沒卡好，才會突然掀起來，這次還好駕駛冷靜放慢車速，沒有釀成更嚴重事故，但這經驗已經讓駕駛嚇破膽。

