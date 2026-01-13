驚悚瞬間！金門火舞突「回燃燒臉」急送回台灣 現況曝

金沙戲院11日晚間舉行重啟開幕表演晚會，不料，火舞舞者疑因瞬間風向變化，導致火焰回燒臉部。(圖／民眾提供)





金門金沙鎮「金沙戲院」歷經漫長修繕，於11日晚間盛大舉行重啟開幕表演晚會，表演團隊「金門熾漪火舞團」進行噴火特技時，一名舞者疑因瞬間風向變化，導致火焰回燒臉部，火勢瞬間包覆頭部。

火焰疑因風勢回燒舞者臉部

畫面中，當時兩名舞者正在戲院前廣場揮舞火棒進行高難度特技，其中一名舞者在完成噴火動作的剎那，火焰疑受強烈風勢影響發生回燒，火球瞬間吞噬其頭部與臉部，舞者隨即痛苦倒地並掩面哀嚎，工作人員見狀立即上前救援，並將傷者送往金門醫院急救。

金門醫院初步診斷，該名傷者的燒燙傷面積雖不廣泛，但傷勢集中於臉部，判定為臉部二級燙傷，不過傷者在事發時吸入熱氣，出現氣管灼傷情形，考量到呼吸道受損可能引發後續併發症，以及金門當地專科醫療量能限制，院方於11日晚間緊急啟動醫療後送機制，當晚11時30分，傷者順利轉診至榮民總醫院進行治療。表演團隊團長12日也向縣府回報，目前傷者意識清楚、生命徵象穩定。

金門縣政府及承辦單位表示，事件發生後已持續與表演團隊及家屬保持密切聯繫，將全力協助後續醫療與保險理賠事宜。主辦單位強調，活動前均已依規定為參演人員投保，後續將針對保險程序妥善處理。

此外，縣府也嚴正要求相關單位全面檢討特技表演的流程管理、特技器材安全性以及戶外演出時的環境變數，針對火舞等具危險性的特技演出，未來將強化現場防護機制與氣象評估應變，確保表演人員與在場民眾的生命財產安全不再受威脅。

