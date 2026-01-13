驚悚車禍！女駕駛右轉擊落外籍騎士「誤補油門再輾」 卡車底一度命危

記者陳佳鈴／台中報導

雙方發生第一次碰撞後，葉女的轎車並未立即停下，反而「不慎再向前移動」，導致原本倒地的傑姓騎士閃避不及，整個人被捲入車底受困。（圖／翻攝畫面）

台中市烏日區今（13）日晚間6時47分發生一起駭人的嚴重車禍！一名22歲的葉姓女子駕駛自小客車，沿中山路三段準備右轉榮和路時，疑因視線死角或未禮讓，與直行的23歲印尼籍傑姓機車騎士發生猛烈側撞。撞擊瞬間騎士連人帶車倒地，場面相當驚悚。

目擊者指出，最令人膽戰心驚的是，雙方發生第一次碰撞後，葉女的轎車並未立即停下，反而「不慎再向前移動」，導致原本倒地的傑姓騎士閃避不及，整個人被捲入車底受困，痛得動彈不得。現場民眾見狀嚇得趕緊報警，深怕騎士遭重壓亦或高溫排氣管燙傷造成生命危險。

傑姓騎士閃避不及，整個人被捲入車底受困，痛得動彈不得。（圖／翻攝畫面）

消防人員獲報後火速趕抵現場，動用破壞器材協助騎士脫困。傑男脫困時傷勢嚴重，一度瀕臨生死邊緣，經緊急送往烏日林新醫院搶救後，稍早傳來好消息，已成功恢復生命跡象，目前仍在加護病房觀察中。

警方對葉姓女駕駛進行酒測，數值為0，排除酒駕肇事。警方初步研判事故主因可能涉及轉彎車未禮讓直行車，詳細肇事責任與葉女為何在撞擊後車輛會失控前衝，仍待調閱監視器進一步釐清。

