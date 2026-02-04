驚悚車禍！日7旬翁失控開上人行道 8名女高中生閃避不及釀4傷

日本茨城縣日立市驚傳重大車禍！一輛汽車於4日下午衝撞在人行道上的8名女高中生，造成4人受傷。消防單位表示，所有傷者均意識清醒，其中2人疑似腿部骨折。警方正在現場調查詳細事故原因，肇事駕駛為一名70多歲男性。

日茨城縣一名7旬老翁開車失控衝撞8名高中生。（圖／NNN）

事故發生於當地時間4日下午2時30分左右，地點位於日立市金澤町。當時有附近居民向消防單位報案，稱「一輛車開上了人行道，並撞到了高中生們」。根據消防單位的說明，這輛車衝上人行道道，撞擊了當時正好經過的8名女高中生，導致其中4人受傷。

廣告 廣告

受害學生全部來自茨城縣立日立商業高中。該校表示，目前正在積極收集相關資訊，了解受傷學生的狀況。事故發生後，當地警方迅速趕到現場，對肇事車輛及周邊環境進行詳細勘查。

消防單位指出，雖然4名受傷學生中有2人疑似腿部骨折，但所有傷者都保持意識清醒，生命跡象穩定。關於肇事駕駛的70多歲男性，警方尚未公布其身分及事故原因，調查工作仍在進行中。

事故現場位於日立市的住宅區域，該地區平時行人較多，尤其是放學時段。警方正調查駕駛是否有健康問題、操作失誤或其他可能導致事故的因素。

延伸閱讀

情況不妙！赴美磋商未果 韓貿易代表：美擬正式宣布上調關稅

美軍擊落伊朗無人機 白宮稱會談如期舉行…川普：伊朗希望談判

金價多頭未死、泡沫將屆？市場多空分析一次看