驚悚車禍！苗栗1家4口出遊「直線撞電桿」 車頭卡成Ｕ字形2人受困

記者陳佳鈴／苗栗報導

苗栗1家4口出遊不明原因「直線撞電桿」，車頭卡成Ｕ字形2人受困。(圖/翻攝畫面)

昨（14）日下午，苗栗縣通霄鎮苗128線 4.5 公里路段發生一起嚴重車禍事故。一輛自小客車疑因不明原因失控，猛烈撞擊路邊電線桿，巨大的撞擊力道導致車頭嚴重扭曲變形，車內一家四口遭受輕重傷，其中兩人一度受困車內，所幸在消防與救難人員的馳援下，所有傷者皆成功脫困並送醫治療。

這起意外發生在昨（14）日傍晚，地點位於通霄鎮內湖里附近。事故車輛在行經該路段時，突然衝出車道，直接撞上電桿。由於撞擊力道猛烈，車體結構嚴重毀損，現場狀況一度十分危急。

警消抵達時發現車上共有四名傷患。其中，兩名乘客因車體變形而受困。消防隊員運用器材實施破壞，成功將受困的兩名傷者救出。(圖/翻攝畫面)

接獲通報後，苗栗出動多分隊搶救，警消抵達時發現車上共有四名傷患。其中，兩名乘客因車體變形而受困。消防隊員運用器材實施破壞，成功將受困的兩名傷者救出。

車上是爸媽載著一雙兒女，所幸傷勢沒有大礙。為何自小客車為何會在直線路段失控自撞電桿，是駕駛精神不濟、車輛機械故障，還是其他環境因素所致，目前已由轄區警方接手處理，詳細的事故發生原因與責任歸屬，仍有待警方調閱行車記錄器及周邊監視器釐清。

