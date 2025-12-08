驚悚連環撞畫面曝光！彰化男頭暈駕駛「瑞典坦克」上路 連撞5車卡騎樓

記者林意筑／彰化報導

蒲男開車上路時疑似因頭暈肇事。（圖／民眾提供）

彰化鹿港日前驚傳恐怖撞擊事故！本月6日中午時分，66歲蒲姓男子開車行經中正路時，疑似因突發性頭暈，導致車輛失控暴衝，車輛猶如保齡球般猛撞路邊整排機車，最終暴衝進騎樓撞上民宅才停下，現場一片狼籍，連續撞擊發出巨響，讓附近民眾嚇壞，所幸該起事故並未波及路人。

休旅車連續撞擊路旁停放的機車。（圖／民眾提供）

12月6日中午12時許，蒲男駕駛「瑞典坦克」VOLVO休旅車沿著中正路行駛，行經鹿基醫院對面的公寓大樓前時，蒲男車輛突然失控向右偏離，隨後猛烈撞擊路旁停放的機車，又一路推撞機車衝上騎樓，直到撞上民宅柱子才停下。

休旅車暴衝撞進騎樓撞上民宅才停下。（圖／民眾提供）

事故發生後警消人員獲報趕抵，發現共有5輛機車遭受波及，其中一輛幾乎全毀，其餘4輛大多車殼破損、後照鏡破裂等。蒲男向警方供稱，開車途中突然感到「頭暈目眩」，隨後便失控撞車，事故發出巨大撞擊聲響，讓附近民眾紛紛外出查看，所幸並無造成人員傷亡。

經警方初步調查，蒲男酒測值為0，無酒駕情事，後續已通知普重機車車主及民宅屋主至所製作筆錄。至於事故發生詳情，有待進一步調查釐清。

