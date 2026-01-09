驚悚連環撞！宜蘭6車追撞4傷 彰化酒駕男撞3車遭法辦

宜蘭市191線與雪隧路路口昨日下午4時許發生嚴重連環車禍。洪姓男子駕駛自小客車沿縣道191線由北往南行駛於外側車道時，不慎碰撞前方停等紅燈的車輛，造成包括轎車、休旅車、小貨車等共6輛車連環追撞。強大撞擊力道導致其中休旅車車頭嚴重毀損，卡在貨車尾部下方，現場遍布零件碎片，景象駭人。

事故造成4人受傷，警消獲報後立即將傷者送醫救治，所幸均無生命危險。由於案發地點位於國道5號高架橋下的雪隧路，正值下午5時許下班尖峰時段，該路段平時車流量大，事故發生後一度造成嚴重交通回堵。警方到場後隨即進行交通疏導，維持行車秩序。

同日上午，彰化市金馬路3段也發生4車連環追撞事故。26歲謝姓男駕駛開車行經該路段時，在路口轉為紅燈、前方3輛車依序停等的情況下，其車輛持續往前滑行，直接撞擊前方車輛，造成連環追撞。

彰化警分局到場處理後，對涉嫌肇事的男駕駛進行酒測，結果顯示酒測值達0.25毫克，超過法定標準。男子坦承前一晚有飲酒，警方依規定扣留車牌，全案依公共危險罪移送彰化地檢署偵辦。所幸這起事故僅造成車損，無人員傷亡。

兩起連環追撞事故初步調查皆疑因車輛未保持安全距離，導致煞車不及而發生。礁溪分局呼籲用路人應注意車前狀況，保持行車安全距離。警方提醒，行經車流量大的路段務必保持適當車距，確保行車安全，避免類似事故再次發生。

