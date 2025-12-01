驚悚！不滿違停被按喇叭 竹東男竟「亮槍恐嚇」叫囂

車主持短槍恐嚇。（圖／翻攝洪門黑豪山）

新竹縣竹東鎮長春路一段日前發生一起驚悚的持槍恐嚇事件，一名違停車主因被後方車輛按喇叭提醒，竟憤而拿出短槍對著駕駛恐嚇。整起事件發生在上個月30日傍晚5點多，當時違停車輛阻礙交通，後方駕駛無法通行而按喇叭，卻引發前車車主極端反應。警方已根據行車紀錄器畫面及車牌資料鎖定涉案男子身分，目前正積極追捕中。

車主持短槍恐嚇。（圖／翻攝洪門黑豪山）

事發當時，一輛車違停在新竹縣竹東鎮長春路一段一間診所前，導致後方車輛無法前進。後車駕駛嘗試從對向車道超車，但因對向不斷有車輛經過而無法通行，只好按喇叭提醒前方違停車主。此時，一名身穿黑色外套的男子從騎樓走出，打開車門後並非準備移車，而是拿出一把短槍。該男子一步步朝後車靠近，槍口直指駕駛，一臉兇狠地大聲叫囂，甚至走到車門邊繼續恐嚇，嚇得後車駕駛趕緊找機會駛離現場。

車主不滿違停被按喇叭。（圖／翻攝洪門黑豪山）

整起恐嚇事件被行車紀錄器完整拍攝下來。警方接獲路人報案後趕到現場，發現涉案雙方已經離開。竹東派出所副所長王世偉表示，本案已依規定受理，目前正循線積極偵辦中。

竹東一間診所前爆發行車糾紛。（圖／TVBS）

警方透過調閱附近監視器畫面及車牌資料，已成功鎖定涉案男子身分，正在全力追捕中。這名男子因自己違規停車影響交通，僅因被按喇叭提醒，便拿出槍械恐嚇他人，如此囂張的違法行為全被行車紀錄器清楚記錄，將面臨嚴厲的法律制裁。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

