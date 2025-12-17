驚悚！前美女體育記者與老公「槍傷雙亡」 3歲兒一旁安然無事

美國前WBRC 6體育記者、現任高中廣播新聞教師錢伯斯（Christina Chambers）與其丈夫，16日被發現在家中慘死，其3歲兒子幸運逃過一劫，警方正釐清是謀殺或是輕生。

遇害的錢伯斯。（圖／翻攝臉書）

綜合美媒報導，警方表示，兩人均受到槍傷，案發時間約在16日上午9時左右，她與丈夫萊姆斯（Johnny Rimes）雙雙倒斃家中，警方強調仍在調查案情，而他們3歲兒子也在現場，但「未受到任何傷害」。

錢伯斯曾是WBRC 6《Sideline》節目的資深體育記者，於2015年加入該台，並在2021年辭去全職工作轉任教職。警方指出，她仍在最近的足球賽季擔任自由記者。

錢伯斯畢業於阿拉巴馬大學伯明翰分校（UAB），曾是校田徑隊成員，並完成3次波士頓馬拉松，原本計畫於2026年再度參賽。她在社群媒體持續關注母校運動賽事，最新一次貼文狂賀母校橄欖球隊贏得勝利。這起事件發生後各界震驚，WBRC 6在聲明中指出，錢伯斯「在週五夜的體育現場報導中留下深刻印象，她對體育的熱愛影響了每個人。」

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

