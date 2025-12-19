驚悚！北捷恐攻「撞上漫畫劇情」 作者說話了：幾乎一模一樣

社會中心／綜合報導

張文先在台北車站扔煙霧彈，之後再轉往中山站無差別攻擊。（圖／翻攝畫面）

27歲的嫌犯張文19日在捷運台北車站及中山站無差別攻擊案引發全台震驚，張文犯案後畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）9傷，犯案動機警方釐清中。不過，知名作家梁紹先（筆名LSS）就發現犯嫌作案位置、手法和他過去創作的漫畫《燃燒的西太平洋》第一集場景幾乎一模一樣，引起熱議。

北捷無差別攻擊受關注，梁紹先在臉書粉絲專頁「LSS 毛球」指出，他發現恐攻投擲煙霧彈的地點，和自己創作的漫畫《燃燒的西太平洋》第一集裡爆炸的位置幾乎一模一樣，一個是在地面上爆炸，另一個是在地下。他透露：「漫畫爆炸的畫面是在台北車站從M7出口望向M8出口的地面上，漫畫中大爆炸的那個位置介於M3出口至M8出口軸線上，較接近M8的位置。而煙霧彈投擲的地點是介於M3出口至M8出口軸的線上，較接近M8的位置。」

梁紹先指出，北車恐攻地點與他所創作的漫畫劇情高度相似。（圖／翻攝LSS 毛球臉書）

梁紹先表示：「其實常經過的人會知道，M7-M3的B1那一段區域人較少，適合做恐攻的準備，準備好發動恐攻的東西後，馬上就可以到人多的地方發動」。他進一步指出，北車人潮最多的地方在捷運站淡水線與板南線交會的位置，漫畫就是以此為考量進行繪製的，因此漫畫是選在那地點引爆。現實和漫畫近乎重疊也讓他不安反思：「莫非那地方冥冥之中是真的適合先隱蔽準備，然後發動恐攻的地方？」

梁紹先的發文引起熱議，網友驚恐留言：「老師你不要再畫了，或者畫之前公告半年」、「這巧合讓人發毛啊」、「您還是考慮一下改畫財經主題吧」、「老師，你會被時空管理局通緝喔」、「老師你真的是預言家耶！」「台版辛普森嗎？」也有人為梁紹先感到擔心：「如果查到他有買老師的書來看到話不就⋯」梁紹先也回覆「我正擔心這點」。

