驚悚！北捷惡徒中山站揮刀現場還原 尖叫聲四起民眾狂逃

今（12/19）日傍晚5點30分左右，台北市發生兩起連環攻擊事件，台北車站M7出入口附近傳出被連續投擲4顆煙霧彈後，中山站也傳出隨機砍人！嫌犯遭警方包圍後、墜樓命危送國泰醫院，19時42分被宣告死亡。

有目擊者指出，疑似嫌疑犯的黑衣男，先是蹲在斑馬線中央往馬路四周隨機丟擲煙霧彈後，隨即拎著一把明晃晃的長刀走過斑馬線，揮刀砍傷一名路過的機車騎士，又朝另外2、3名路人揮舞，接著持刀衝進誠品南西店，民眾嚇得四散尖叫奔逃。

北市警獲報後趕到現場，嫌犯遭到警方包圍後，從高處掉落並重傷OHCA，目前已被送醫搶救，19時42分不治。據統計，現場包括嫌犯至少10人受傷、4人命危。

北捷在案件發生後表示，板南線台北車站月台因受到煙霧影響，行控中心依照SOP執行部分列車過站不停，在煙霧消散後，該月台列車目前已經恢復正常停靠。

20:03出稿 20:20更新（嫌犯不治）

