驚悚！北海道餐廳「牆內夾層藏屍」

▲日本北海道發生一起驚悚的餐廳牆壁夾層藏屍案，死者疑似是今年1月1日就被家人通報失蹤的20多歲年輕女子，餐廳老闆已被逮捕，將進一步釐清案情。（圖／翻攝自札幌電視台）

[NOWnews今日新聞] 日本北海道發生一起驚悚的餐廳牆壁夾層藏屍案，死者疑似是今年1月1日跨年當下就被家人通報失蹤的20多歲年輕女子，餐廳老闆、49歲的松倉俊彥坦承將屍體藏在店內牆壁裡，警方目前以遺棄屍體罪名將松倉俊彥逮捕，將進一步釐清案情，後續不排除以謀殺罪的方向進行調查。

根據日本媒體報導，10日凌晨在北海道日高町富川北地區一間餐廳內的牆壁夾層，發現一具身分不明的女性屍體。警方表示，今年1月1日，一名20多歲女子的祖母向警方報案，通報孫女失蹤。

警方在調查過程中，發現餐廳老闆松倉俊彥與女子熟識，詢問情況時，松倉俊彥坦承自己將屍體藏進店內牆壁裡，警方旋即到餐廳搜索，果然在店內牆壁夾層、入口以木板封死的約一張榻榻米大小的隱密空間中發現屍體。

警方研判屍體就是該名家屬通報失蹤的女子，但仍需後續進行身分確認。由於女子自跨年夜後便行蹤不明，無法立即確認何時過世，警方同時正以可能涉及殺人案的方向展開調查，將進一步釐清案件始末。

