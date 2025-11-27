驚悚！南韓旅遊遇「恐怖房東」台女星住家突遭闖入 怒：什麼恐怖行為

記者林汝珊／台北報導

瑤瑤住家遭闖，連夜搬離。（圖／翻攝自IG）

藝人瑤瑤（黃喬歆）時常飛南韓旅遊，不料日前在首爾住宿時，竟碰上房東「持萬用鑰匙擅闖房間」，嚇得她當場錄影蒐證、立刻報警，甚至連夜搬離。27日她公開雙方對質影片，無奈喊道：「訂了八晚、才住兩天就遇到這種鳥事！」

瑤瑤韓國住家突遭房東闖入。（圖／翻攝自IG）

影片中，房東一開始態度強硬，用非敬語喝斥「不要拍」，見瑤瑤追問，他才連說「對不起、對不起，說對不起總行了吧？」卻仍避重就輕，辯稱「因為怕外國客人入住後家具出問題要修」，所以才持有萬用鑰匙，最後更還直接摔門走人。

瑤瑤表示，房東其實前一天就來敲門，當時她詢問「有事嗎？」對方卻沉默離開，讓她起疑。隔天她特意不作聲，想確認對方是否真的會擅闖，「結果他果然直接開門走進來！這到底什麼恐怖行為？先敲門確認住客不在就想闖進來？到底想幹嘛？」

