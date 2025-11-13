驚悚！南韓1噸卡車暴衝撞進傳統市場 2死18傷

韓國京畿道的富川市有卡車衝入市場。（示意圖，與本文無關／shutterstock達志影像）

今天上午，韓國富川市一處傳統市場發生卡車衝撞的意外，攤販還有民眾接二連三被撞飛，現場一片凌亂，除了有2人送醫後不治，另外還有18人受傷，其中12人傷勢嚴重。60歲駕駛被捕後聲稱是煞車失靈，但警方初步研判，應該是駕駛誤踩油門。

這起事故發生在韓國京畿道富川市的傳統市場。根據監視器畫面顯示，一名婦人正推著推車在市場內行走，一輛大卡車從她背後突然衝上來，婦人幸運地與死神擦身而過。卡車原本停在市場內，在倒車後突然加速往前暴衝，沿途撞飛攤販和民眾，直到撞上柱子才停下來。市場內的攤商表示，卡車速度非常快，瞬間就撞了上來，一路衝撞到最後才停下。

警方迅速趕到現場並逮捕了這名60歲的男性駕駛。據了解，駕駛下車後只說了「煞車失靈」這句話。然而，警方對此說法存疑，他們指出根據監視器畫面，當時卡車的煞車燈並未亮起，初步判斷這起事故很可能是駕駛誤踩油門所導致。

事故現場一片凌亂，多個攤位被撞毀。當地媒體報導，這起意外共造成2人送醫後不治，另有18人受傷，其中12人傷勢嚴重。目前警方正在進一步調查事故的確切原因，以及是否有其他可能的肇事因素。

