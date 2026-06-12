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即時中心／徐子為、黃彥翔報導



1名47歲的龐姓員於台中神岡某工廠操作金屬儲水桶沖孔機時，頭部遭機台強力擠壓，造成頭部嚴重骨折、大量出血，當場失去呼吸心跳，經緊急送醫仍不治。台中市府勞工局獲報後，已派員去現地檢查，並要求該工廠停工改善，如查有違反職業衛生安全相關法令將開罰。





台中市府勞檢處：已派員進行職災檢查

台中市消防局說明，今（12）天下午1時許，接獲民眾報案，龐男在和睦路一段212巷內某工廠內作業，操作大型沖壓機台，過程中疑似發生操作不慎或機台異常，頭部瞬間遭機台夾傷，導致大量出血且沒有呼吸心跳。



救護人員到場發現傷者已無呼吸心跳，頭部有約8公分撕裂傷，給予急救處置後送醫。患者到院前無生命徵象，經搶救後仍宣告不治。



台中市政府勞動檢查處說明，已派員進行職業災害檢查，該公司進行金屬儲水桶沖壓機異常排除作業，因沖壓機未停止相關機械運轉，且作業過程中啟動開關，致罹災者頭部遭沖壓機模具夾傷，送醫不治。



勞檢處指出，已要求停工改善，違反職業安全衛生法部分，將處新台幣3萬以上30萬元以下罰鍰，並視違法情節移送司法機關參辦。





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原文出處：快新聞／驚悚！台中神岡爆嚴重工安意外 1工廠作業員遭機台夾傷頭不治

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