驚悚！台東拖板車失控撞民宅駕駛身亡 屋主嚇壞：以為是地震

蘇姓男子駕駛的拖板車4日上午因不明原因失控，車輛撞進民宅，他則是被噴飛身亡。（圖／翻攝畫面）

台東市中興路六段4日上午發生自撞事故，36歲蘇姓男子駕駛的拖板車行經該路段時，因不明原因偏離車道，整輛車失控側滑翻覆，直接撞進路旁民宅，蘇男被彈飛到車外，警消趕抵時他已明顯死亡，確切事故原因待釐清。

根據監視器畫面，蘇男當時駕駛填充土的太空包，沿中興路六段由南往北行駛，途中卻因不明原因失去平衡，車輛失控滑行，最終撞進對向民宅並翻覆，太空包則散落一地，路面還留下長長的滑行痕跡，場面怵目驚心。

蘇姓男子因強烈撞擊力道而被噴飛到車外，警消趕抵時發現他倒臥在車頭前，被埋於傾倒的土堆中，警消合力將其救出，確認他遭受重創而明顯死亡。

受害的張姓屋主表示，案發時他人在後方廚房，聽到碰撞聲以為是地震，發現大門打不開後改從後來外出查看，這才發現自家車庫有一台車頭變形的拖板車，不僅家門嚴重受所，放在車庫的休旅車也被撞到變形。警方則已封鎖現場，確切事故原因仍須釐清。

