驚悚！台牌行動電源爆炸起火 業者致歉：緊急召回

行動電源爆炸事件震驚社會，台灣品牌「古尚」的「巧方塊雙線行動電源」於日前充電時突然爆炸起火，造成家庭驚恐與財物損失。當事人表示，幸好孩子及時發現並採取行動，否則全家可能陷入火海。這起事件中，行動電源完全燒焦變形，周圍家具也受到波及。業者已針對此事件道歉，並主動召回特定批號產品，提供退貨或換新服務，同時要求消費者立即停止使用該批次產品。

這起危險事件發生在凌晨時分，當事人的孩子使用Type-C線將行動電源接上電動桌的Type-C插座充電。早晨七點多，行動電源突然爆炸，在房間書桌上燃燒起來並冒出大量白煙。家中的孩子被驚醒，看到眼前的情況嚇壞了，立即拿出外套試圖撲滅火勢，但火勢反而更加猛烈。孩子只好放棄滅火，衝出房間尋求幫助，這時其他家人也從睡夢中驚醒，發現火災後同樣驚慌失措。

爆炸後的行動電源被燒得焦黑，完全看不出原來的樣子，連書桌旁的椅子也受到波及，椅背被燒出一大塊破洞。當事人在社群媒體上發文描述事發經過，表示當時找不到金屬容器，只能將燃燒的行動電源丟進塑膠垃圾桶，並衝到一樓。然而，塑膠垃圾桶被燒破，沿路掉落火苗，當事人甚至光腳踩在上面，即使被燙傷也必須將垃圾桶搬到戶外滅火。

當事人強調，幸好當時孩子們都已醒來，若再晚兩分鐘發現，全家可能就會陷入火海。爆炸的行動電源被確認是台灣品牌「古尚」的「巧方塊雙線行動電源」，雖然品牌來自台灣，但產品標示為中國大陸製造。

面對這起嚴重事件，「古尚」品牌已發表道歉聲明，表示已立即啟動全面品質稽核與內部調查機制，並向供應鏈進行溯源確認。基於對消費者安全負責的最高原則，業者決定主動啟動「預防性召回措施」，針對該批號產品提供退貨或換新服務，並呼籲持有該批次產品的消費者立即停止使用，以確保安全。

