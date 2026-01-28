驚悚！台13線機車自撞電桿 「1人掛鐵絲網1人摔水溝」2男大生慘死

苗栗台13線機車自撞釀2死，1人掛在鐵絲網、1人摔進水溝慘死。讀者提供



現在是學校放寒假期間，學生外出騎乘交通工具，還是安全第一、不要搶快。今天（1／28）台13線發生一起恐怖的機車雙亡意外，一輛雙載機車不明原因高速自撞路旁電線桿，林姓、李姓大學生當場噴飛，1人掛在路旁鐵絲網上方，另1人則摔進水溝內，兩人送醫皆不治。詳細肇事原因，仍待警方調查釐清。

據了解，機車騎士林姓男子（21歲）與李姓乘客（20歲）都是大學生，根據附近監視器畫面，兩人最後身影就是出現在台13線22公里苗栗頭屋鄉象山路段，只見畫面中機車呼嘯而過，沒想到下一秒就自撞電線桿。

苗栗消防局指出，今天下午2時27分許接獲報案，指台13線22公里、中油公司頭屋礦場的直線路段，發生機車自撞電桿事故。救護人車抵達時，驚悚畫面讓救護人員也看傻，因為20歲的李男竟噴飛至礦場圍牆的鐵絲刺網上，血肉模糊。

至於21歲林姓男子則是倒臥路旁水溝中，救護人員發現四肢嚴重骨折、陷入昏迷，緊急送往苗栗醫院急救；另外，救護人員立刻攀爬到礦場樓頂，試圖將李男從鐵絲網中脫困，但遭尖銳的刺網深深勾住，多人合力才將他拉扯下，現場圍牆上一大灘血，讓人怵目驚心。不幸的是，2名大學生送醫搶救後都宣告不治，詳細肇事原因仍待調查。

苗栗警察分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

