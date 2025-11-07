驚悚！吃安眠藥醒來竟在精神病院？藥師曝離奇過程「暖心籲1事」





只是吃安眠藥而已，竟發現自己醒來身處精神病院，過程完全沒印象！而且這樣詭異的事情不只發生過一次！藥師曝光病患真實經歷，離奇故事堪比驚悚電影，也讓更多人關注藥物使用安全的健康問題。

吃安眠藥醒來竟在精神病院？

藥師洪正憲透過FB粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」分享一則真實的病患經歷。一名正在接受憂鬱症治療的44歲科學家，使用了包括抗憂鬱藥、緩解焦慮藥物、助眠藥等。失眠時，還加上1顆一種常見安眠藥「Zolpidem （史蒂諾斯）」。

只是沒想到這樣的療程竟出現脫序行為！某天醒來他竟發現身處精神病院的病床，但卻不記得怎麼到來和發生什麼事，甚至這樣的奇怪際遇不只發生過一次。

醫護人員也說明，男子前一晚走進精神科急診後堅持要求住院，但到隔天又簽了切結書「堅持出院」，後來在醫師的查找下，才發現他有兩次如此異常舉動和相同經歷，都是在服用了「安眠藥「Zolpidem」後才發生，隔天他甚至完全沒印象。

吃安眠藥醒來人竟在精神病院？洪正憲藥師曝病患離奇經歷，暖心呼籲1事。圖片來源：pexels

藥物會誘發「夢遊行為」?

醫師在檢查過後，為這名男子排除「腦部或神經疾病」、「酒精或藥物濫用」、「打呼或睡眠障礙」的可能性，最後將目標轉到幫助他入睡的唯一共通點「安眠藥（Zolpidem）」，得出該藥物誘發產生「複雜睡眠行為」（Complex Sleep Behavior, CSB），也就是所謂的夢遊，可以在睡眠狀態執行「開門出門、說話、搭車」等複雜動作，但醒來會不記得自己的舉動。

此外，洪正憲藥師也在留言區補充「案例參考文獻出處」，這樣猶如驚悚電影的情節內容，掀起網友關注，貼文曝光不到1天近1千5百人按讚，超過百次留言和分享。

藥師呼籲「服用安眠藥」注意事項

最後洪正憲藥師特別暖心提醒，研究曾報告「安眠藥Zolpidem」在少數人身上引發「夢遊行為」等副作用，而導致意外傷害或死亡的狀況，提醒有同樣用藥習慣的朋友或家人若出現同樣情形，儘快和醫師討論如何調整藥物。



留言區則掀起有用藥經歷的網友現身說法，有人推荐不同的藥物，有人則附議「文中提及的安眠藥也讓媽媽出現夢遊症狀」、「醒來會斷片，記憶力越來越差，後來靠意志力戰勝」、「吃一陣子後來感覺比以前更怕冷」、「好幾年前國外就有新聞了、某些國外已列為禁藥」，但也有人分享「自己吃了10年」、「看的我都想試試了」反應不一掀起熱議！

吃安眠藥醒來人竟在精神病院？洪正憲藥師曝病患離奇經歷，暖心呼籲1事。圖片來源：FB@藥師洪正憲-藥就趁憲在

此外，洪正憲藥師同樣透過其粉專，分享「免費藥物諮詢7個管道」，暖心守護大家的安全與健康。

OpenEvidence： 近年非常推薦的開放式臨床決策支援平台，能以中文或英文查詢藥物資訊、治療建議與臨床摘要。

藥品仿單查詢平台 ：平台提供比Google搜尋更穩定的查詢方式，能依據藥品仿單回答問題（例如藥品的粉碎方式、儲存條件、禁忌症等）。

健保用藥品項網路查詢服務： 網站提供健保給付藥品項目與規範。

中西藥交互作用資料庫（衛福部中醫藥司維護）： 可查詢中藥與西藥間的交互作用。

Drug Interaction Checker（Drugs）： 可輸入數種藥物名稱進行交互作用查詢。

Medicine use during Pregnancy or Breastfeeding（Drugs）： 提供懷孕與哺乳期間使用藥物的安全資訊。

蠶豆症患者藥物清單（G6PD協會）：提供蠶豆症患者可安全或應避免的藥物清單。

