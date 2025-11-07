驚悚！吃安眠藥醒來竟在精神病院？藥師曝離奇過程「暖心籲1事」
只是吃安眠藥而已，竟發現自己醒來身處精神病院，過程完全沒印象！而且這樣詭異的事情不只發生過一次！藥師曝光病患真實經歷，離奇故事堪比驚悚電影，也讓更多人關注藥物使用安全的健康問題。
吃安眠藥醒來竟在精神病院？
藥師洪正憲透過FB粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」分享一則真實的病患經歷。一名正在接受憂鬱症治療的44歲科學家，使用了包括抗憂鬱藥、緩解焦慮藥物、助眠藥等。失眠時，還加上1顆一種常見安眠藥「Zolpidem （史蒂諾斯）」。
只是沒想到這樣的療程竟出現脫序行為！某天醒來他竟發現身處精神病院的病床，但卻不記得怎麼到來和發生什麼事，甚至這樣的奇怪際遇不只發生過一次。
醫護人員也說明，男子前一晚走進精神科急診後堅持要求住院，但到隔天又簽了切結書「堅持出院」，後來在醫師的查找下，才發現他有兩次如此異常舉動和相同經歷，都是在服用了「安眠藥「Zolpidem」後才發生，隔天他甚至完全沒印象。
藥物會誘發「夢遊行為」?
醫師在檢查過後，為這名男子排除「腦部或神經疾病」、「酒精或藥物濫用」、「打呼或睡眠障礙」的可能性，最後將目標轉到幫助他入睡的唯一共通點「安眠藥（Zolpidem）」，得出該藥物誘發產生「複雜睡眠行為」（Complex Sleep Behavior, CSB），也就是所謂的夢遊，可以在睡眠狀態執行「開門出門、說話、搭車」等複雜動作，但醒來會不記得自己的舉動。
此外，洪正憲藥師也在留言區補充「案例參考文獻出處」，這樣猶如驚悚電影的情節內容，掀起網友關注，貼文曝光不到1天近1千5百人按讚，超過百次留言和分享。
藥師呼籲「服用安眠藥」注意事項
最後洪正憲藥師特別暖心提醒，研究曾報告「安眠藥Zolpidem」在少數人身上引發「夢遊行為」等副作用，而導致意外傷害或死亡的狀況，提醒有同樣用藥習慣的朋友或家人若出現同樣情形，儘快和醫師討論如何調整藥物。
留言區則掀起有用藥經歷的網友現身說法，有人推荐不同的藥物，有人則附議「文中提及的安眠藥也讓媽媽出現夢遊症狀」、「醒來會斷片，記憶力越來越差，後來靠意志力戰勝」、「吃一陣子後來感覺比以前更怕冷」、「好幾年前國外就有新聞了、某些國外已列為禁藥」，但也有人分享「自己吃了10年」、「看的我都想試試了」反應不一掀起熱議！
此外，洪正憲藥師同樣透過其粉專，分享「免費藥物諮詢7個管道」，暖心守護大家的安全與健康。
OpenEvidence：近年非常推薦的開放式臨床決策支援平台，能以中文或英文查詢藥物資訊、治療建議與臨床摘要。
藥品仿單查詢平台：平台提供比Google搜尋更穩定的查詢方式，能依據藥品仿單回答問題（例如藥品的粉碎方式、儲存條件、禁忌症等）。
健保用藥品項網路查詢服務：網站提供健保給付藥品項目與規範。
中西藥交互作用資料庫（衛福部中醫藥司維護）：可查詢中藥與西藥間的交互作用。
Drug Interaction Checker（Drugs）：可輸入數種藥物名稱進行交互作用查詢。
Medicine use during Pregnancy or Breastfeeding（Drugs）：提供懷孕與哺乳期間使用藥物的安全資訊。
蠶豆症患者藥物清單（G6PD協會）：提供蠶豆症患者可安全或應避免的藥物清單。
更多造咖流行媒體報導
其他人也在看
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
莊人祥59歲罹胃癌！醫揭早期無症狀 「4大地雷食物」曝光
衛福部常務次長莊人祥日前親自證實，自己在去年初擔任疾管署署長期間，被診斷出胃癌，好在醫療團隊與家人支持，目前恢復良好。該消息一出震驚各界，也讓民眾升高對胃癌的防治意識。醫生提醒，應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，才能守護胃部健康。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
地瓜葉是減重、抗炎好幫手？ 醫師提醒：「這2類人」不適合多吃
地瓜葉是日常常見的蔬菜之一，中醫師羅珮琳在臉書粉絲專頁分享，地瓜葉不僅助通便、低熱量，還含有豐富多酚、花青素與黃酮類，具備潤腸、抗發炎、防癌潛力。不過她也提醒，慢性腎臟病患者或需要低鉀飲食者不適合大量食用。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中國男童腹痛「開刀遭摘6器官」無法進食
[NOWnews今日新聞]真活摘器官？中國男童腹痛開刀「被切6器官」無法正常進食中國山東一名10歲男童因腹痛就醫，發現腹部有病變必須立即開刀，但術後家長發現兒子被摘除6個器官，從此無法正常進食，悲痛的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
坣娜證實肺腺癌病逝！丈夫曝臨終遺願：緊抱愛妻直到平靜離開…「居家安寧」6項護理服務圓善終
資深歌手坣娜（原名唐娜）病逝享年59歲，原本外界傳她是胰臟癌過世，但坣娜的丈夫薛智偉今（10/31）日發出聲明指出，證實妻子罹患肺腺癌，抗癌4年終不敵病魔，於10月14日離世。薛智偉說，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫。她長期都有定期抽血檢查，檢查結果一直良好，沒想到同年12月確診為肺腺癌第四期。坣娜離世前3個月，身體明顯虛弱。她沒選擇在醫院病房治療，而是與丈夫商量，希望能以居家安寧的方式走完人生。薛智偉說，坣娜臨終當日，「我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世。」據衛福部統計，2023年逾4.2萬人接受安寧緩和醫療，其中約1.8萬人選擇「居家安寧」，但多數家屬因無照護經驗，仍傾向等待醫院安寧病床。其實目前安寧居家可提供的護理服務有6大項，除了醫療方面的協助，也提供心理、靈性諮詢與家屬的哀傷輔導，圓滿臨終病人「回家圓善終」的心願。幸福熟齡 ・ 1 天前
11/7立冬進補！6禁忌注意「別喝大量熱水」 命理師提醒3星座：當心爆發身體不適
今年11月7日是二十四節氣中的「立冬」，它象徵冬季的開始，此時陽氣漸收、陰氣增強，氣溫明顯轉涼，萬物進入休養蓄藏的階段。民間習俗中，人們會進補或吃餃子、薑母鴨等暖身料理，希望以食補禦寒，為冬天儲備能量。姊妹淘 ・ 4 小時前
立冬陰氣超凶！觸犯「6大禁忌」衰爆 專家示警3星座沖煞小心
今（7）日是二十四節氣中的立冬，清水孟國際塔羅小孟老師也分享立冬的6禁忌及傳統習俗，示警巨蟹座、狮子座、處女座3個星座的人在立冬容易爆發身體不適，要特別小心。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
癌末患者家人求隱瞞病情 暖醫秒回3字！結局超動人
癌症為人恐懼，許多患者家屬會懇求醫師隱瞞患者病情。醫師蘇一峰表示，他日前發現一名患者有10公分肺部腫瘤，極可能是肺癌末期，但家屬請求隱瞞患者，他短暫沉默後回答「不可能」，因為病人有權得知自己病情。蘇一峰仍告知患者，患者最後決定回家過完人生最後的3個月，過程相當平和，讓人感受到病患自主的重要意義。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 1 天前
「1飲品」幾乎治百病？醫師、營養師揭血壓穩定、護腎關鍵
「1飲品」治百病？醫師、營養師揭血壓穩定、護腎關鍵造咖 ・ 19 小時前
食用「隔夜飯炒飯」後腹痛嘔吐不止 杭州男送醫險喪命！醫師曝原因
綜合陸媒報導，這起事件發生在浙江省杭州市。當事人姚先生為了方便，使用在冰箱中存放2天的剩飯來做炒飯，食用後卻出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀。有鑑於姚先生狀控嚴重，當地街道衛生服務中心的醫師立刻聯繫杭州市第一人民醫院。當他被送達醫院時，已經臉色慘白，呼吸困難且嚴重...CTWANT ・ 15 小時前
黃明志捲謝侑芯「愛他死」命案》醫警告：MDMA一顆就可能喪命
馬來西亞創作歌手黃明志近日捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案，引發跨國關注。謝侑芯信傳媒 ・ 1 天前
失智症，是50歲後人生的殺手！腦科名醫勸：這10食物最好少碰，吃錯恐腦鈍、大腦退化
腸道與大腦息息相關， 如果吃下不對的食物，不只腸道有狀況，也會藉由神經，引發大腦一系列發炎反應，因此腸道有「第二大腦」之稱。幸福熟齡 ・ 4 天前
中醫師看診突見病患「耳垂一道溝」 驚喊：小心心血管疾病！
看耳垂就能知道心臟好不好？醫界近年常提到「冠心溝」現象，引發不少網友好奇。中醫師就在社群上分享親身趣事，提醒若耳垂出現一道摺痕，或許要多留意心血管健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
痛風別怪豆製品！醫點名「番茄、鵝肉」才是真地雷
全台約有百萬名痛風患者，許多人深信豆製品會使其發作。腎臟科醫師江守山指出，這是一個長久以來的誤會，雖然黃豆本身的普林含量確實偏高，但研究顯示，大豆中的異黃酮具強力抗發炎作用，反而能降低痛風發作機率，「真正容易使其發作的，反而是番茄與鵝肉」。聯合新聞網 ・ 1 天前
新竹63歲男罹淋巴癌！治療又確診肝癌…醫院幫「做1事」：腫瘤明顯縮小
新竹臺大分院收治一名63歲男性，原本罹患淋巴癌，在治療期間又意外發現肝腫瘤，確診肝癌。醫療團隊與病人討論後，採用「鎖骨下導管置放肝動脈灌注化療」技術，歷經兩次療程後，腫瘤明顯縮小，治療效果令人振奮。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
補充保費政策惹議 醫批方向錯誤：「這3類人」多收費才公平
[Newtalk新聞] 衛福部長石崇良日前接受專訪表示，將對「補充保費」做出三大變革，包括將利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制。然而，這項消息一出也立刻引發爭議，行政院長卓榮泰昨晚也緊急踩煞車，暫緩具爭議的規劃。對此，胸腔科醫師蘇一峰直言，為健保永續經營改革方向是對的，但方法跟方向是不對，他也點出3類人才應該多收費，才符合公平正義。 石崇良日前接受專訪表示，《健保法》改革最快民國116年上路，其中，包括三大面向，只要利息、股利、租金合計超過2萬元，那麼就要繳交2.11%補充保費，這與先前每月就源扣繳調整為「年度結算」。社會保險司代理司長陳真慧證實，估計影響高達480萬人，預計健保增加約200億元收入，最快民國116年上路。 然而，這樣改革也引發小資族的哀豪。行政院發言人李慧芝昨日表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」而石崇良昨日舉行臨時記者會說明時，坦承並沒有問金管會，但也不希望影響股市，並強調改革是為了健保的付費公平性。不過他也強調政策還在研議、溝通階段。新頭殼 ・ 1 小時前
流感、新冠「雙疫苗」第二階段開打 11／12再增一新疫苗
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】時序進入秋冬， 流感與新冠病毒雙重威脅再起。疾病管制署宣布，自11月12日起，將新增提供Novavax JN.1疫苗，屆時國內公費新冠疫苗，將可選擇莫德納LP.8.1與Novavax JN.1兩種不同製程新冠疫苗，均安全有效，民眾可依年齡與適應症擇一接種。 國內流感仍處流行期 本周新增63重症9死 依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第44週（10／26－11／1）全台類流感門急診就診人次達10萬6,829人次，雖較前一周下降4.9%，仍維持流行期； 另日前（10／28－11／3）新增63例流感併發重症病例（26例H1N1、32例H3N2、3例A未分型、2例B型）及9例死亡（5例H1N1、4例H3N2），顯示國內流感疫情依舊處於流行期，流行型別以A型為多。 至於亞洲鄰近國疫情上升，主要流行型別為A（H3N2），其中日本、韓國、中國近期活動度及陽性率皆上升趨勢，香港持續處高點；歐洲及北美洲地區亦呈上升趨勢，流行型別則為A（H1N1）及A（H3N2）。 全球新冠陽性率再升 國內主流變異株為NB.1.8.1 而針對國內目前的新冠疫情走向，疾管署表示，目前疫情健康醫療網 ・ 2 小時前
B群會不會傷腎？正解曝光！醫警告：這些人真的不能亂補
「不知道要補什麼？那就先選B群吧！」不少人在挑選保健食品時，總是隨手抓一瓶維生素B群，卻未真正了解它的功用。B群不只是提神，也與代謝效率息息相關；什麼人不適合吃B群？B群會不會傷腎？看看以下醫師分析。健康2.0 ・ 4 小時前
坣娜肺腺癌辭世！中醫揭「肺部5大健康殺手」，教你「生活+飲食」保養秘訣
藝人坣娜於10月中旬辭世，其美籍猶太裔丈夫薛智偉於10月31日發表聲明證實噩耗，並透露坣娜因罹患肺腺癌離世的消息。薛智偉在聲明中回憶，坣娜於2021年演唱會後出現咳嗽症狀，卻因疫情期間就醫不便而延誤檢查，直到同年底才確診為第四期肺腺癌。坣娜的病逝消息曝光後，也引發社會對肺腺癌的關注。姊妹淘 ・ 1 天前