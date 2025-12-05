驚悚！國道3號新竹段重大車禍 四車追撞慘變形6人受困濺血 北上大塞車

國道3號新竹段晚間發生重大車禍，警消奮力從變形車體中救出受困乘客。翻攝照片

國道三號北上新竹路段今（5）日傍晚爆發嚴重車禍，一部大貨車及3部自小客不明原因連環追撞，其中一部小客車更被前後夾擊，全車扭曲變形形同廢鐵，車上3人受困，警消現場救援畫面驚悚。整起事故共造成6人輕重傷，其中一人命危，並導致北上路段晚間大塞車。

這起重大車禍發生在晚間6時許，國道三號北上103.9公里新竹香山路段，當時正值下班尖峰時段，共計一輛大型車及3部自小客車捲入追撞。由於撞擊力道猛烈，有4名民眾分別受困在兩部變形的車體內動彈不得，情況危急。

新竹市消防局於18時38分接獲報案，立即啟動大量傷病患機制，派出9車18人趕赴現場，19時08分回報現場共救出6名傷患，其中兩人被救出時已經意識不清，傷勢嚴重。後續脫困的傷患中，一人頭部受重創，被判斷疑似OHCA，現場人員連忙給予急救並緊急後送醫院搶救。

這起事故造成國道北上車流嚴重壅塞回堵，一度綿延約1.3公里，國道警方已到場協助交通管制及疏導，詳細的事故原因與責任歸屬，仍待進一步調查釐清。



