驚悚！基隆男子宮廟參拜後 鞭炮藏腹部點燃爆炸身亡

基隆市中正區調和街一處宮廟，今（23）日上午傳出一起疑似氣爆案件，造成88歲湯姓男子臟器外露；原來是對方先前去金紙店買鞭炮，不明原因在宮廟參拜後，竟將藏在腹部的鞭炮點燃釀成重傷，直接倒臥血泊。歷經送醫搶救後，對方仍在下午1時20分左右宣告不治，而對方生前買鞭炮的畫面也曝光了！

基隆市中正區調和街一處宮廟，今日上午8時30分發生一起爆裂物自傷意外；88歲湯姓男子於某宮廟香爐前參拜後，疑自行點燃藏於腹部的爆裂物，當場重傷倒地，腹部傷口嚴重。

對此，警方與消防人員獲報趕抵，立即封鎖現場並調閱監視器釐清事發經過，湯男送抵基隆長庚醫院時已無呼吸心跳；醫師在搶救過後下午1時20分宣告不治，而他買鞭炮的相關畫面也隨之曝光。

