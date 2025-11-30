驚悚！「夜店大亨」夏天倫偕友人遭襲 他手臂刀傷送醫

43歲「夜店大亨」夏天倫於30日晚間，在台北市松山區民生東路三段的地下停車場，遭人持刀攻擊，導致手臂受傷，隨後緊急被送往馬偕醫院接受治療。

43歲「夜店大亨」 （右）。（圖／翻攝自CTWANT）

據了解，事件發生在台北市松山區民生東路三段的地下停車場，當時夏天倫正與33歲女性朋友一同走在路上，突然遭到兩名疑似預先埋伏的男子襲擊。攻擊者在行凶後迅速逃離現場，警方目前正在全力調查此案，並尚未確認使用的凶器及嫌犯身份。

夏天倫表示應該是前妻有關，當時身邊是女性友人也有被波及，當時夏天倫去打高爾夫球，結束後牽車突然間被攻擊，不知道對方拿什麼武器，他自己也沒看到，對於嫌犯的身份並不清楚。對此，警方表示，人員接獲通報抵達現場時，人已經送醫，目前正在進一步釐清事件的經過。初步了解，該起持刀案造成夏天倫（左手臂切割傷、右手臂及眼部腫脹）和他的女性朋友（眼部腫脹）受傷，皆意識清楚。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

