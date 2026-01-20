驚悚！婦人抱嬰滑手機踩空 下秒竟「棄嬰保機」害嬰重摔引爆網怒火

大陸中心／陳佳鈴報導

當時婦人左手抱著嬰兒、下樓梯還邊滑手機，沒想到踩空後的本能反應竟是鬆開抱著嬰兒的手，導致嬰兒重摔，保護手機的影像也讓網友炸鍋。（圖／翻攝微博）

科技成癮竟釀成驚悚意外！近日一段監視器畫面在網路上瘋傳，中國廣東一名婦人抱著嬰兒下樓梯時，因單手滑手機導致分心踩空。沒想到在身體失去平衡的瞬間，這名婦人的「本能反應」竟是鬆開抱著嬰兒的手去扶欄杆，另一隻手卻將手機抓得緊緊的，導致嬰兒直接從高處重摔落地。畫面曝光後引爆網友怒火，痛批「手機難道比孩子還重要？」

該段監視器瘋傳，當時婦人左手抱著嬰兒、右手緊盯著手機螢幕準備下樓。疑似因注意力不集中，腳步踉蹌踩空，身體瞬間失去平衡。驚悚的是，在千鈞一髮之際，婦人為了維持平衡，竟然鬆開了原本抱著嬰兒的左手去抓扶手，導致懷中嬰兒失去掉落，頭部撞擊樓梯稜角後重摔至地面。

影片中，嬰兒墜地後痛到發出淒厲哭聲，婦人這才驚魂未定地查看，而嬰兒的母親聽到巨響後也焦急地衝出房間查看。所幸經檢查，嬰兒並未受到致命傷害。

這段影片曝光後，原PO文者雖因不堪輿論壓力刪除影片，但早已被網友備份瘋傳。大批網友看完後氣憤難平，紛紛留言砲轟「這一摔看著都痛，後腦勺直接撞樓梯」、「最可怕的是她鬆開了孩子，但手機卻握得死死的」、「標準的棄嬰保機」、「現代人手機成癮太可怕，連下樓梯都不能忍一下嗎？」、「這根本是謀殺未遂」。

不良行為，請勿模仿！

