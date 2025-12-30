驚悚！家暴婦用滾燙熱水澆午睡前夫 他痛醒脫褲狂奔里長家求救

尤女被控用滾燙熱水澆午睡前夫，遭判刑5年8月定讞。示意圖

高市一名尤姓鋼琴女老師與丈夫蕭男感情不睦，遭蕭男聲請暫時保護令後協議離婚，尤女離婚後返家收拾物品時，不滿蕭男要求她盡快搬離，竟趁蕭男半躺客廳沙發午睡時，朝他身體潑灑大量滾燙熱水，蕭男痛醒後脫掉褲子急奔里長伯家求救，送醫後全身超過50%面積重度燒燙傷。尤女案發後遭檢以殺人未遂罪嫌起訴，高雄高分院改以重傷害罪判她有期徒刑5年8月，上訴後遭最高法院駁回，全案定讞。

據了解，尤女與蕭男原為夫妻，2021年間因對蕭男有家暴行為，遭法院核發暫時保護令，2個多月後經調解協議離婚。尤女離婚後即搬離兩人同居住處，但仍偶爾回家拿東西。

2022年3月9日中午尤女再度回家，蕭男邀她共進午餐，但兩人又因感情問題發生口角，蕭男於是要求尤女當天必須徹底搬離，讓尤女心生不滿。下午4時許，尤女見蕭男躺坐在沙發上午睡，雙腿平放於沙發椅前茶几上，竟以不詳容器盛裝大量滾燙熱水，朝蕭男胸部、四肢潑灑，導致蕭男驚痛嚇醒後，立即將褲子脫掉，僅穿著上衣裸露下半身朝里長辦公室狂奔求救。

經119緊急到場救援，先將蕭男送往醫院，發現他全身有百分之50至59之燒傷合併百分之40至49三度燒傷，合併急性呼吸衰竭、急性腎衰竭等重傷害，住院3個多月才撿回一命。

檢方偵查後依殺人未遂罪起訴尤女，但她否認犯行，辯稱當時她在廚房切水果，是聽到蕭男大叫才知道他被燙傷，稱蕭男應是使用熱水瓶時不慎自己潑灑。但法院審理時調閱蕭男診斷證明，發現他傷勢集中在軀幹正面，且高度達到胸部，若依尤女辯詞，熱水流向即與燙傷位置不符，因此未採信她的辯詞，改依重傷害罪判她5年8月徒刑，上訴三審後判決定讞。



